ياسر إبراهيم: كنا رجالا أمام صنداونز.. ونبدأ الاستعداد لـ السوبر مباشرة
السبت، 22 مايو 2021 - 18:43
كتب : FilGoal
عبر ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي عن سعادته بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيدا بأداء زملائه.
ياسر إبراهيم
النادي : الأهلي
وقال ياسر إبراهيم في تصريحات لموقع الأهلي: "التوفيق كان حليفنا اليوم لأن الأهلي سعى للفوز وسجل هدف التقدم، قبل أن يدرك المنافس التعادل الذي منح الفريق تذكرة التأهل للدور نصف النهائي".
وعن تسجيله هدف الأهلي أمام صنداونز في مباراة اليوم قال: "الأهم من تسجيل الأهداف هو بلوغ نصف النهائي ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب وتحقيق النجمة العاشرة".
مدافع الأهلي أتبع "الفريق أغلق صفحة دوري الأبطال مؤقتًا، وبدأ الاستعداد لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي. نأمل الفوز وإضافة بطولة جديدة إلى دولاب بطولات القلعة الحمراء".
وتمكن الأهلي من التعادل بنتيجة 1-1 في مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال.
وكان الأهلي قد سبق له الفوز في مواجهة الذهاب بنتيجة 2-0 ليتأهل لنصف النهائي بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة بنتيجة 3-1.