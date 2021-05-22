ياسر إبراهيم: كنا رجالا أمام صنداونز.. ونبدأ الاستعداد لـ السوبر مباشرة

السبت، 22 مايو 2021 - 18:43

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم - الأهلي - صنداونز - دوري أبطال إفريقيا

عبر ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي عن سعادته بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيدا بأداء زملائه.

وقال ياسر إبراهيم في تصريحات لموقع الأهلي: "التوفيق كان حليفنا اليوم لأن الأهلي سعى للفوز وسجل هدف التقدم، قبل أن يدرك المنافس التعادل الذي منح الفريق تذكرة التأهل للدور نصف النهائي".

وعن تسجيله هدف الأهلي أمام صنداونز في مباراة اليوم قال: "الأهم من تسجيل الأهداف هو بلوغ نصف النهائي ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب وتحقيق النجمة العاشرة".

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مدافع الأهلي أتبع "الفريق أغلق صفحة دوري الأبطال مؤقتًا، وبدأ الاستعداد لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي. نأمل الفوز وإضافة بطولة جديدة إلى دولاب بطولات القلعة الحمراء".

وتمكن الأهلي من التعادل بنتيجة 1-1 في مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وكان الأهلي قد سبق له الفوز في مواجهة الذهاب بنتيجة 2-0 ليتأهل لنصف النهائي بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة بنتيجة 3-1.

في إفريقيا ياسر إبراهيم
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