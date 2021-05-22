قمصان: التوفيق؟ البعض دائما يحاول التقليل مما يقدمه لاعبو الأهلي والجهاز

السبت، 22 مايو 2021 - 18:39

كتب : FilGoal

الأهلي - سامي قمصان

لا يمانع سامي قمصان مدرب الأهلي، وصف فريقه بالموفق، إلا أنه اتهم "البعض" بالمحاولة الدائمة للتقليل من الفريق وجهازه الفني.

وقال قمصان، عبر قناة الأهلي: "مررنا بمرحلة صعبة، وواجهنا فريقا مميزا خاصة على أرضه لكننا نجحنا في التأهل".

وأردف "بيتسو موسيماني يعرف كل كبيرة وصغيرة عن صنداونز، يعرف ما يميزهم وما يضايقهم وخاض المباراتين بشكل مميز".

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وشدد "في الفترة الماضية واجهنا ظروفا صعبة من إصابات وإجهاد، ولكن الفريق مر من تلك الفترة بانتصارات. من المهم أن نفوز في الفترات التي نواجه فيها مثل تلك الضغوط".

وأكد "أغلقنا ملف دوري الأبطال، وعلينا التركيز على مواجهة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان في قطر، لأنها بطولة لم نحصل عليها منذ فترة".

وأتم "التوفيق؟ البعض يحاول دائما التقليل مما يقدمه الفريق والجهاز الفني، لكن التوفيق لا يأتي إلا لمن يستحقه".

صنع لهم مجدا كبيرا وقادهم للفوز بأول لقب في تاريخهم في دوري أبطال إفريقيا والآن ها هو يقصيهم من البطولة ذاتها.

بيتسو موسيماني يحلق بالأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بإقصاء فريقه السابق ماميلودي صنداونز.

وتعادل الأهلي مع مضيفه صنداونز اليوم السبت إيجابيا بهدف لمثله في ملعب لوكاس موريبي في إياب ربع النهائي.

وكان الأهلي فاز ذهابا في مصر بهدفين دون رد، ليتأهل بالفوز في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لهدف

الأهلي صنداونز في إفريقيا
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