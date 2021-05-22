انتهت في إفريقيا - الوداد (1) - (0) مولودية الجزائر.. المغاربة إلى نصف النهائي

السبت، 22 مايو 2021 - 17:45

كتب : FilGoal

محمد أوناجم - الوداد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد المغربي ومولودية الجزائر.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 في الجزائر.

ويواجه الفائز من المباراة، كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نصف النهائي.

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طالع تشكيل الفريقين وتغطية للمباراة من هنا.

نهاية المباراة

ق92: جوووووول الكرتي يسجل من صناعة أوناجم

ق50: أيوب الكعبي يهدر انفرادا كاملا بمرمى المولودية بعد خطأ دفاعي قاتل.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: الكعبي يهدر فرصة المباراة. تسديدة قوية من الكرتي في العارضة تعود للكعبي أمام المرمى الخالي من حارسه لكن رأسيته الضعيفة تسمح للحارس بالعودة والإمساك بالكرة.

ق38: ركلة حرة خطيرة للمولودية. رأسية حشود تمنعها رأسية العملود مدافع الوداد من دخول المرمى.

ق20: ضغط مستمر من عناصر الوداد، بغية إحراز هدف ضمان التأهل

انطلاق المباراة

الوداد مولودية الجزائر في إفريقيا
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