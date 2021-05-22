انتهت - الترجي (2)-(0) شباب بلوزداد.. انتصار الفريق التونسي بركلات الترجيح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الترجي التونسي ضد شباب بلوزداد الجزائري في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وفاز شباب بلوزداد في الذهاب بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في الجزائر.

ويلتقي المتأهل من هذه المباراة مع الأهلي في نصف النهائي.

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نهاية المباراة بفوز الترجي وتأهله لمواجهة الأهلي

شمس الدين نساغ يهدر الركلة الخامسة لشباب بلوزداد

عبد الرؤوف بن غيث يسجل للترجي الركلة الرابعة

عادل جرار يهدر الرابعة لشباب بلوزداد

غيلان شعلاني يهدر الركلة الثالثة للترجي

زكريا دراوي يسجل الثالثة لشباب بلوزداد

أنيس البدري يسجل الضربة الثانية للترجي

خالد الجسمي يسجل الركلة الثانية لشباب بلوزداد

محمد علي بن رمضان يسجل للترجي

أمير سعيود يهدر الركلة الأولى لشباب بلوزداد

نهاية الوقت الأصلي بتقدم الترجي بهدفين دون رد وذهاب المباراة إلى ركلات الترجيح

ق 90: عودة المباراة للاستكمال

ق 86: اعتراضات من شباب بلوزداد وتوقف المباراة ونزول قوات الأمن للملعب

ق 85: جووووول محمد علي بن رمضان والتعادل للترجي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

ق 82: تبديل للترجي وخروج الحارس معز بن شريفية ونزول فاروق بن مصطفى

عرضية من إلياس شتي يقابلها خالد عبد الباسط برأسية قوية ترتد من العارضة وتصل إلى بن غيث الذي استلم الكرة وسدد بقوة في المرمى

ق 68: جوووول عبد الرؤوف بن غيث والهدف الأول

ق 57: ضغط قوي من الترجي وتألق من حارس شباب بلوزداد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 39: تسديدة من ركلة حرة مباشرة نفذها خليل شمام والحارس يتألق

ق 30: عرضية خطيرة من سعيود يبعدها دفاع الترجي

ق 25: تسديدة قوية من غيلان شعلاني تهدد مرمى بلوزداد

ق 15: سيطرة من الترجي ومحاولات لتسجيل هدف التقدم

ق 8: القائم يمنع هدف التقدم للترجي بعد ركلة ركنية

ق 7: تسديدة قوية من خالد عبد الباسط وحارس شباب بلوزداد يبعدها ببراعة

انطلاق المباراة