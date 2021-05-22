تحديد موعد تسلم لجنة الزمالك الجديدة للنادي

تقرر إجراء عملية التسليم والتسلم بين اللجنة القضائية التي كانت مكلفة بإدارة نادي الزمالك واللجنة الجديدة التي ستقود النادي الفترة القادمة غدا الأحد بمقر النادي.

وقدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر للجنة القضائية المكلفة بإدارة نادي الزمالك في الفترة الأخيرة والمكونة من عماد عبد العزيز وهشام إبراهيم وسامي صبحي على ما قدمته للنادي خلال الفترة الماضية وذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الوزارة.

وأعلن تشكيل لجنة جديدة تقود النادي الفترة القادمة جاءت كالآتي:

رئيس اللجنة: حسين لبيب

نائب رئيس اللجنة: محمد الإتربي

المدير المالي: طارق جبريل

عضو مجلس إدارة: هاني بيرزي

عضو مجلس إدارة: عمرو أدهم

عضو مجلس إدارة: حسام المندوه

عضو مجلس إدارة: حسين السيد

المدير التنفيذي لنادي الزمالك: حسين السمري

مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك: عاطف النمر

كما سيتم تعيين متحدثين للنادي، الأول لمجلس الإدارة والثاني لفريق الكرة.

وقال حسين لبيب في مؤتمر صحفي: "أشكر اللجنة السابقة على جهودهم الكبيرة في ظل الظروف الصعبة".

وأضاف "الأولويات لدينا خلال المرحلة القادمة جميع الفرق الرياضية في المقام الأول".

وشدد: "الدعوة لإجراء انتخابات نادي الزمالك 1 سبتمبر المقبل".

وأردف "فريق الكرة له كل الاهتمام في المرحلة المقبلة، لن أتحدث في تفاصيل خاصة لفريق الكرة الآن قبل الاجتماع مع باقي أعضاء اللجنة".

وأتم "تمويل النادي ماديا أهم أولويات المرحلة الحالية".

وانفرد FIlGoal.com أمس الجمعة، بتلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من اللجنة الأوليمبية لتطبيق اللائحة الاسترشادية في إدارة النادي. (طالع التفاصيل)

وتنص اللائحة الاسترشادية على تولي ثلاثة أشخاص، هم المدير التنفيذي للنادي، والمدير المالي، والمدير الرياضي، مهمة إدارة النادي في صيغة لجنة ثلاثية.