تحديد موعد تسلم لجنة الزمالك الجديدة للنادي
السبت، 22 مايو 2021 - 17:20
كتب : إبراهيم رمضان
تقرر إجراء عملية التسليم والتسلم بين اللجنة القضائية التي كانت مكلفة بإدارة نادي الزمالك واللجنة الجديدة التي ستقود النادي الفترة القادمة غدا الأحد بمقر النادي.
وقدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر للجنة القضائية المكلفة بإدارة نادي الزمالك في الفترة الأخيرة والمكونة من عماد عبد العزيز وهشام إبراهيم وسامي صبحي على ما قدمته للنادي خلال الفترة الماضية وذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الوزارة.
وأعلن تشكيل لجنة جديدة تقود النادي الفترة القادمة جاءت كالآتي:
رئيس اللجنة: حسين لبيب
نائب رئيس اللجنة: محمد الإتربي
المدير المالي: طارق جبريل
عضو مجلس إدارة: هاني بيرزي
عضو مجلس إدارة: عمرو أدهم
عضو مجلس إدارة: حسام المندوه
عضو مجلس إدارة: حسين السيد
المدير التنفيذي لنادي الزمالك: حسين السمري
مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك: عاطف النمر
كما سيتم تعيين متحدثين للنادي، الأول لمجلس الإدارة والثاني لفريق الكرة.
وقال حسين لبيب في مؤتمر صحفي: "أشكر اللجنة السابقة على جهودهم الكبيرة في ظل الظروف الصعبة".
وأضاف "الأولويات لدينا خلال المرحلة القادمة جميع الفرق الرياضية في المقام الأول".
وشدد: "الدعوة لإجراء انتخابات نادي الزمالك 1 سبتمبر المقبل".
وأردف "فريق الكرة له كل الاهتمام في المرحلة المقبلة، لن أتحدث في تفاصيل خاصة لفريق الكرة الآن قبل الاجتماع مع باقي أعضاء اللجنة".
وأتم "تمويل النادي ماديا أهم أولويات المرحلة الحالية".
وانفرد FIlGoal.com أمس الجمعة، بتلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من اللجنة الأوليمبية لتطبيق اللائحة الاسترشادية في إدارة النادي. (طالع التفاصيل)
وتنص اللائحة الاسترشادية على تولي ثلاثة أشخاص، هم المدير التنفيذي للنادي، والمدير المالي، والمدير الرياضي، مهمة إدارة النادي في صيغة لجنة ثلاثية.