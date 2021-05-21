خبر في الجول – اللجنة الأوليمبية تٌخطر الزمالك بتطبيق اللائحة الاسترشادية

تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من اللجنة الأوليمبية لتطبيق اللائحة الاسترشادية في إدارة النادي.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن الزمالك تلقى خطابا بالفعل من اللجنة الأوليمبية اليوم الجمعة، لتطبيق اللائحة الاسترشادية في إدارة النادي.

وتنص اللائحة الاسترشادية على تولي ثلاثة أشخاص، هم المدير التنفيذي للنادي، والمدير المالي، والمدير الرياضي، مهمة إدارة النادي في صيغة لجنة ثلاثية.

لماذا أرسلت اللجنة الخطاب؟

تعيين اللجنة الحالية برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، جاء استنادا على لائحة نادي الزمالك الخاصة، والتي اعتٌمدت عام 2019، ومعمولا بها منذ ذلك الحين.

لائحة الزمالك كانت تنص على تعيين 3 مستشارين من أعضاء النادي لإدارته، في حالة خلو مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب .

ولجنة إدارة الزمالك الحالية مكونة من اللواء عماد عبد العزيز رئيسا، والمستشار هشام إبراهيم كنائب، والمستشار سامي صبحي عضوا للجنة.

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نادي الزمالك كان محكوما وفقا للائحة خاصة تم اعتمادها عام 2017، قبل أن يتخذ المجلس السابق للنادي برئاسة مرتضى منصور، قرارا بتعديلها واعتماد لائحة جديدة عام 2019، وبموجب تلك اللائحة، قررت اللجنة الأوليمبية إصدار قرار بإلغاء لائحة عام 2017، واعتماد لائحة عام 2019.

لكن حكم قضائي صدر سابقا بإبطال لائحة الزمالك لعام 2019 من قبل مركز التسوية الرياضي، ما جعل الزمالك محكوما حاليا باللائحة الاسترشادية الصادرة من وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأوليمبية، لحين اعتماد الزمالك للائحة جديدة وفقا للقانون المصري.

وتنص اللائحة الاسترشادية على وجود لجنة ثلاثية، مكونة من مدير تنفيذي، ومدير مالي، ومدير نشاط رياضي.

طالع الوضع داخل الزمالك كاملا من هنا.

كان الزمالك قد فاز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف مساء أمس الخميس.

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الزمالك يحقق فوزاً قاتلاً أمام طلائع الجيش ١/٢ ⚽️🏹🔥

🔴عمرو جمال ٢٨'

⚪️ سيف الدين الجزيري ٦٠'

⚪️ أسامة فيصل ٩١' #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/zwwPhk2S6T — WATCH iT! (@WatchiTMENA) May 20, 2021

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، وبفارق 10 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.