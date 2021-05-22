وزير الرياضة: مصلحة الزمالك فوق الجميع.. والمجلس الذي سيتم انتخابه سيتولى المهمة 29 نوفمبر
السبت، 22 مايو 2021 - 17:15
كتب : أحمد شوقي صلاح
أوضح أشرف صبحي وزير الرياضة سبب بطلان لائحة الزمالك الأساسية، كما كشف موعد تولي المجلس الجديد لمهمة النادي.
وأسندت مهمة رئاسة الزمالك لـ حسين لبيب وأعلنت لجنة النادي بالكامل. (طالع التفاصيل)
وقال أشرف صبحي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم السبت: "حكم مركز التسوية والتحكيم ببطلان لائحة الزمالك الأساسية، كان السبب وراء تغيير اللجنة التي كانت تدير النادي برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز".
وأضاف "مصلحة الزمالك فوق الجميع، كما هو الحال بالنسبة للأهلي، نحرص على مصلحة كل الأندية المصرية".
وتابع: "اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك مسموح لها بدخول الانتخابات، ولكن ليس من حقها ممارسة أي نشاط انتخابي، وسنواجه الغير ملتزمين بهذا القرار بكل حزم وقوة".
وفي نفس السياق، أوضح محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، "المجلس الذي سيتم انتخابه لن يتولى المهمة إلا بعد انتهاء مدة المجلس الموقوف برئاسة مرتضى منصور، وذلك يوم 29 نوفمبر المقبل".
وجاءت لجنة الزمالك حسبما أعلنها أشرف صبحي وزير الرياضة:
رئيس اللجنة: حسين لبيب
نائب رئيس اللجنة: محمد الإتربي
المدير المالي: طارق جبريل
عضو مجلس إدارة: هاني بيرزي
عضو مجلس إدارة: عمرو أدهم
عضو مجلس إدارة: حسام المندوه
عضو مجلس إدارة: حسين السيد
المدير التنفيذي لنادي الزمالك: حسين السمري
مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك: عاطف النمر
كما سيتم تعيين متحدثين للنادي، الأول لمجلس الإدارة والثاني لفريق الكرة.
وانفرد FIlGoal.com أمس الجمعة، بتلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من اللجنة الأوليمبية لتطبيق اللائحة الاسترشادية في إدارة النادي. (طالع التفاصيل)
وتنص اللائحة الاسترشادية على تولي ثلاثة أشخاص، هم المدير التنفيذي للنادي، والمدير المالي، والمدير الرياضي، مهمة إدارة النادي في صيغة لجنة ثلاثية.