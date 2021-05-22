وزير الرياضة: مصلحة الزمالك فوق الجميع.. والمجلس الذي سيتم انتخابه سيتولى المهمة 29 نوفمبر

السبت، 22 مايو 2021 - 17:15

كتب : أحمد شوقي صلاح

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أوضح أشرف صبحي وزير الرياضة سبب بطلان لائحة الزمالك الأساسية، كما كشف موعد تولي المجلس الجديد لمهمة النادي.

وأسندت مهمة رئاسة الزمالك لـ حسين لبيب وأعلنت لجنة النادي بالكامل. (طالع التفاصيل)

وقال أشرف صبحي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم السبت: "حكم مركز التسوية والتحكيم ببطلان لائحة الزمالك الأساسية، كان السبب وراء تغيير اللجنة التي كانت تدير النادي برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز".

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وأضاف "مصلحة الزمالك فوق الجميع، كما هو الحال بالنسبة للأهلي، نحرص على مصلحة كل الأندية المصرية".

وتابع: "اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك مسموح لها بدخول الانتخابات، ولكن ليس من حقها ممارسة أي نشاط انتخابي، وسنواجه الغير ملتزمين بهذا القرار بكل حزم وقوة".

وفي نفس السياق، أوضح محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، "المجلس الذي سيتم انتخابه لن يتولى المهمة إلا بعد انتهاء مدة المجلس الموقوف برئاسة مرتضى منصور، وذلك يوم 29 نوفمبر المقبل".

وجاءت لجنة الزمالك حسبما أعلنها أشرف صبحي وزير الرياضة:

رئيس اللجنة: حسين لبيب

نائب رئيس اللجنة: محمد الإتربي

المدير المالي: طارق جبريل

عضو مجلس إدارة: هاني بيرزي

عضو مجلس إدارة: عمرو أدهم

عضو مجلس إدارة: حسام المندوه

عضو مجلس إدارة: حسين السيد

المدير التنفيذي لنادي الزمالك: حسين السمري

مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك: عاطف النمر

كما سيتم تعيين متحدثين للنادي، الأول لمجلس الإدارة والثاني لفريق الكرة.

وانفرد FIlGoal.com أمس الجمعة، بتلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من اللجنة الأوليمبية لتطبيق اللائحة الاسترشادية في إدارة النادي. (طالع التفاصيل)

وتنص اللائحة الاسترشادية على تولي ثلاثة أشخاص، هم المدير التنفيذي للنادي، والمدير المالي، والمدير الرياضي، مهمة إدارة النادي في صيغة لجنة ثلاثية.

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