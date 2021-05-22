كايزر تشيفز ينجو من طوفان سيمبا ويعبر لنصف نهائي الأبطال رغم الخسارة بثلاثية

السبت، 22 مايو 2021 - 17:04

كتب : نادر عيد

سيمبا - كايزر تشيفز - دوري أبطال إفريقيا

عبر كايزر تشيفز الجنوب إفريقي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا رغم خسارته اليوم السبت أمام مضيفه سيمبا التنزاني بثلاثة أهداف دون رد في إياب الدور ربع النهائي.

واستفاد كايزر تشيفز من فوزه ذهابا بنتيجة 4-صفر ليحجز مكانه في المربع الذهبي منتظرا مواجهة الوداد المغربي أو مولودية الجزائر.

وسجل جون بوكو مهاجم سيمبا هدفين في الدقيقتين 24 و56 وأحرز زميله كلاتوس تشاما في الدقيقة 86 ولم يكف ذلك الفريق التنزاني للعبور للدور نصف النهائي.

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طوفان أحمر

لعب سيمبا مباراة رائعة لكنه أهدر مرارا ليضيع فرصة عودته في النتيجة، وضغط بقوة منذ البداية ونجح بوكو في التسجيل في الدقيقة 24 إثر هجوم مرتد رائع.

واضطر سيمبا لإجراء 3 تبديلات في الشوط الأول بسبب الإصابة، وواصل ضغطه في الشوط الثاني وسجل بوكو مرة أخرى في الدقيقة 56 بعد متابعة الكرة العرضية الممررة من اليسار.

وتألق بروس بفوما حارس كايزر تشيفز وتصدى لكرات عديدة كادت تهدي سيمبا التأهل للدور نصف النهائي.

وأحيا تشاما آمال سيمبا بهدف مباغت في الدقيقة 86 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورغم إضافة الحكم لخمس دقائق كوقت بديل إلا أن تسرع لاعبي سيمبا في إنهاء الهجمات أطاح بأحلامهم في عودة تاريخية.

وصمد كايزر تشيفز، الذي لعب اللقاء مدافعا، مستندا على نتيجة الذهاب واستطاع الظفر بالتأهل.

وسيلعب كايزر تشيفز ذهاب نصف النهائي، ضد الوداد أو مولودية الجزائر، خارج ملعبه في 18 أو 19 يونيو وبعد أسبوع يستضيف الإياب.

وفي نصف النهائي الثاني سيلعب الأهلي ضد الترجي التونسي أو شباب بلوزداد الجزائري وسيستضيف الأول لقاء الإياب.

سيمبا كايزر تشيفز دوري أبطال إفريقيا
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