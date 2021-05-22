إلى ويمبلي مرة أخرى وبنفس السيناريو.. برينتفورد يتخطى بورنموث وخطوة تفصله عن الدوري الإنجليزي

كرر برينتفورد ما فعله الموسم الماضي وحجز بطاقة التأهل إلى نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز على بورنموث في الإياب بنتيجة 3-1.

وتأهل برينتفورد للموسم الثاني تواليا للمباراة النهائية، بعدما فاز في مجموع المباراتين على بورنموث بنتيجة 3-2، وعوّض خسارته ذهابا بهدف دون مقابل.

الموسم الماضي خسر برينتفورد بهدف دون مقابل ذهابا ضد سوانزي سيتي، وهو ما حدث أمام بورنموث الموسم الحالي، وفي الإياب فاز في كلا المباراتين بنتيجة 3-1.

وسينتظر برينتفورد الفائز من مواجهة سوانزي سيتي وبارنسلي لمواجهته في المباراة النهائية، إذ انتصر سوانزي ذهابا بهدف دون مقابل.

Brentford celebrating their play-off semi-final win with the fans 🐝 Football has missed this 🙏 pic.twitter.com/2WDteMGOqI — Football Daily (@footballdaily) May 22, 2021

تقدم بورنموث أولا في النتيجة بهدف في الدقيقة السادسة بعدما انفرد الهولندي أرنوت دانجيوما من قبل دائرة منتصف الملعب مستفيدا من تقدم أصحاب الأرض في ركلة ركنية، ليركض وصولا لمنطقة الجزاء ومسجلا هدف التقدم المبكر.

10 دقائق وأدرك إيفان توني هدف التعادل من ركلة جزاء وأعاد الأمل للفريق في العودة.

كريستيان ميفام صّعب الأمور على الضيوف بعدما تسلم كرة بشكل خاطئ استغلها مهاجم أصحاب الأرض فقرر عرقلته قبل أن ينفرد بالمرمى فتحصّل على بطاقة حمراء مباشرة بعد مرور 28 دقيقة من بداية اللقاء.

الشوط الثاني بدأ بهدف التقدم لبرنتفورد في الدقيقة 50 بتسديدة من خارج المنطقة من الألماني فيتالي يانليت سكنت أقصى الزواية اليمنى للشبكة.

وقبل 9 دقائق على نهاية اللقاء سجل البديل ماركوس فروس هدف الفوز القاتل بعرضية من إيميليانو ماركونديس.

فوز قاد الفريق لخوض النهائي على ملعب ويمبلي يوم 29 مايو الجاري.

الفائز سيلحق بنورويتش سيتي وواتفورد إلى الدوري الإنجليزي.