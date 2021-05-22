حسين لبيب رئيسا لـ الزمالك والإعلان عن اللجنة بالكامل.. والدعوة لإجراء انتخابات 1 سبتمبر

السبت، 22 مايو 2021 - 16:18

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيان رسمي

أسندت رئاسة نادي الزمالك لـ حسين لبيب إسناد لحين إجراء الانتخابات عقب لقاءه مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال حسين لبيب في مؤتمر صحفي: "أشكر اللجنة السابقة على جهودهم الكبيرة في ظل الظروف الصعبة".

وأضاف "الأولويات لدينا خلال المرحلة القادمة جميع الفرق الرياضية في المقام الأول".

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وشدد: "الدعوة لإجراء انتخابات نادي الزمالك 1 سبتمبر المقبل".

وأردف "فريق الكرة له كل الاهتمام في المرحلة المقبلة، لن أتحدث في تفاصيل خاصة لفريق الكرة الآن قبل الاجتماع مع باقي أعضاء اللجنة".

وواصل "تمويل النادي ماديا أهم أولويات المرحلة الحالية".

وجاءت لجنة الزمالك حسبما أعلنها أشرف صبحي وزير الرياضة:

رئيس اللجنة: حسين لبيب

نائب رئيس اللجنة: محمد الإتربي

المدير المالي: طارق جبريل

عضو مجلس إدارة: هاني بيرزي

عضو مجلس إدارة: عمرو أدهم

عضو مجلس إدارة: حسام المندوه

عضو مجلس إدارة: حسين السيد

المدير التنفيذي لنادي الزمالك: حسين السمري

مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك: عاطف النمر

كما سيتم تعيين متحدثين للنادي، الأول لمجلس الإدارة والثاني لفريق الكرة.

فيما صرّح وزير الرياضة قائلا: "لن يكون هناك مجلس لمدة عام في الزمالك، حرصا على المؤسسة لن يكون هناك تأجيل للانتخابات".

وتابع "المجلس القادم حتى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، ومصلحة فريق الكرة في المقام الأول".

وأكمل "كل الشكر للجنة التي أدارت الفترة الانتقالية برئاسة اللواء عماد عبد العزيز".

وأتم "مجلس إدارة الزمالك سيتواجد حتى إجراء الانتخابات، وحسين لبيب الرئيس الجديد للنادي".

وانفرد FIlGoal.com أمس الجمعة، بتلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من اللجنة الأوليمبية لتطبيق اللائحة الاسترشادية في إدارة النادي. (طالع التفاصيل)

وتنص اللائحة الاسترشادية على تولي ثلاثة أشخاص، هم المدير التنفيذي للنادي، والمدير المالي، والمدير الرياضي، مهمة إدارة النادي في صيغة لجنة ثلاثية.

الزمالك حسن لبيب وزير الرياضة
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