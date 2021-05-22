حسين لبيب رئيسا لـ الزمالك والإعلان عن اللجنة بالكامل.. والدعوة لإجراء انتخابات 1 سبتمبر
السبت، 22 مايو 2021 - 16:18
كتب : أحمد شوقي صلاح
أسندت رئاسة نادي الزمالك لـ حسين لبيب إسناد لحين إجراء الانتخابات عقب لقاءه مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وقال حسين لبيب في مؤتمر صحفي: "أشكر اللجنة السابقة على جهودهم الكبيرة في ظل الظروف الصعبة".
وأضاف "الأولويات لدينا خلال المرحلة القادمة جميع الفرق الرياضية في المقام الأول".
وشدد: "الدعوة لإجراء انتخابات نادي الزمالك 1 سبتمبر المقبل".
وأردف "فريق الكرة له كل الاهتمام في المرحلة المقبلة، لن أتحدث في تفاصيل خاصة لفريق الكرة الآن قبل الاجتماع مع باقي أعضاء اللجنة".
وواصل "تمويل النادي ماديا أهم أولويات المرحلة الحالية".
وجاءت لجنة الزمالك حسبما أعلنها أشرف صبحي وزير الرياضة:
رئيس اللجنة: حسين لبيب
نائب رئيس اللجنة: محمد الإتربي
المدير المالي: طارق جبريل
عضو مجلس إدارة: هاني بيرزي
عضو مجلس إدارة: عمرو أدهم
عضو مجلس إدارة: حسام المندوه
عضو مجلس إدارة: حسين السيد
المدير التنفيذي لنادي الزمالك: حسين السمري
مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك: عاطف النمر
كما سيتم تعيين متحدثين للنادي، الأول لمجلس الإدارة والثاني لفريق الكرة.
فيما صرّح وزير الرياضة قائلا: "لن يكون هناك مجلس لمدة عام في الزمالك، حرصا على المؤسسة لن يكون هناك تأجيل للانتخابات".
وتابع "المجلس القادم حتى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، ومصلحة فريق الكرة في المقام الأول".
وأكمل "كل الشكر للجنة التي أدارت الفترة الانتقالية برئاسة اللواء عماد عبد العزيز".
وأتم "مجلس إدارة الزمالك سيتواجد حتى إجراء الانتخابات، وحسين لبيب الرئيس الجديد للنادي".
وانفرد FIlGoal.com أمس الجمعة، بتلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من اللجنة الأوليمبية لتطبيق اللائحة الاسترشادية في إدارة النادي. (طالع التفاصيل)
وتنص اللائحة الاسترشادية على تولي ثلاثة أشخاص، هم المدير التنفيذي للنادي، والمدير المالي، والمدير الرياضي، مهمة إدارة النادي في صيغة لجنة ثلاثية.