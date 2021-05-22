أروابارينا: لا يمكن الاعتماد على نتيجة الذهاب أمام إنيمبا.. وهذا حل اللعب على النجيل الصناعي

السبت، 22 مايو 2021 - 14:55

كتب : FilGoal

رودولفو أراوبارينا - المدير الفني لـ بيراميدز

أوضح الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لـ بيراميدز أنه لا يعتمد على نتيجة الذهاب قبل لقاء إنيمبا النيجيري في الإياب في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وتفوق بيراميدز ذهابا في القاهرة على ملعب الدفاع الجوي بنتيجة 4-1، ليضع قدما في المربع الذهبي.

وقال الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "مباراة إنيمبا غاية في الأهمية ولابد من نسيان نتيجة مباراة الذهاب التي لا يمكن الاعتماد عليها في مثل هذه المواجهات، خاصة وأن بيراميدز يواجه فريقا كبيرا ويمتلك خبرات ضخمة في البطولات الإفريقية وبالتالي لابد من التركيز والعمل على تكرار الفوز".

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وأضاف "كرة القدم بها كل شيء ولا تعرف المستحيل وبيراميدز حضر من أجل تقديم لعبه الطبيعي ومستواه".

وشدد "اللعب على النجيل الصناعي صعب جدا، حيث ستكون حركة الكرة أسرع كثيرا وبالتالي لابد من الأخذ في الاعتبار التمريرات السريعة والطولية والتعامل البدني الجيد مع المباراة وتقسيمها في ظل اللعب على نجيل صناعي وفي أجواء حارة ورطبة".

أشار "سنلعب كرة هجومية في مباراة الغد وأعلم أن إنيمبا افتقد لاعبين مهمين في مباراة القاهرة الأولى ومن الممكن عودتهم في لقاء الإياب وبالتالي المواجهة لن تكون سهلة مطلقا ولابد من التركيز والتعامل على العودة ببطاقة التأهل للقاهرة".

ويكفي بيراميدز الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين ليصل إلى المربع الذهبي للبطولة للموسم الثاني على التوالي.

بيراميدز إنيمبا الكونفدرالية رودولفو أروابارينا
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