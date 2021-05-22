انتهت في إفريقيا - سيمبا (3) (0) كايزر تشيفز

تابع مباشرة مباراة سيمبا التنزاني وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي اليوم السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020-2021.

مهمة مستحيلة أمام المضيف بعد خسارته في جنوب إفريقيا ذهابا بنتيجة 4-صفر ضد كايزر تشيفز.

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نهاية المباراة.. كايزر تشيفز يتأهل لنصف نهائي الأبطال

ق93: تسرع من لاعبي سيمبا في الثواني الأخيرة من اللقاء المثير

ق90: 5 دقائق كوقت بديل

ق86: جووووووول! كلاتوس تشاما يسجل الثالث لسيمبا بعد اختراق لمنطقة الجزاء والتسديد في الزاوية البعيدة

ق81: العارضة ترد تسديدة بوكو القوية وتحرم سيمبا من هدف ثالث

ق77: تسديدة قوية لباركر لاعب وسط كايزر تشيفز لكن الكرة تمر بجوار القائم

آخر ربع ساعة من المباراة، هل يفعلها سيمبا؟

ق73: موجالا يستقبل تمريرة رائعة من اليمين لكن يسدد الكرة ضعيفة في يد حارس كايزر تشيفز

ق70: أوووووووو! بوكو يستلم الكرة في منطقة جزاء كايزر تشيفز لكن يتأخر في التسديد وتضيع الفرصة

ق60: تبديلان لكايزر تشيفز بنزول أكومو وكاستاندي بدلا من مانياما ونوركوفيتش

ق56: جووووووول! بوكو يسجل مجددا بعد متابعة التمريرة العرضية القادمة من اليسار

ق49: بفوما حارس كايزر تشيفز يسقط أرضا والحكم يشهر له البطاقة الصفراء بحجة أنه يهدر الوقت هباء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق52: موريسون لاعب سيمبا يسقط في منطقة جزاء منافسه والحكم يرفض احتساب ركلة جزاء ويشهر له البطاقة الصفراء

ق48: ضغط شديد من الجبهة اليمنى لسيمبا لكن التمريرات العرضية كلها من نصيب كايزر تشيفز

ق41: أووووووووو! فرصة جديدة لسيمبا بعد اختراق تشاما من اليسار لكن التمريرة العرضية يقابلها حارس كايز تشيفز

ق38: تبديل اضطراري ثالث لسيمبا! خروج المصاب أونيانجو ودخول جوما

ق36: فرصة لكايزر تشيفز لكن تسديدة كاسترو ذهبت ضعيفة في يد حارس سيمبا

ق35: تبديل اضطراري لسيمبا، إصابة لوانجا تبعده عن الملعب ونزول نيوني

ق29: أووووووووو! حارس كايزر تشيفز يبعد فرصة خطيرة مجددا، حصار من سيمبا لدفاع كايزر تشيفز

ق27: طوفاااااااااان لسيمبا على مرمى كايزر تشيفز

ق26: أووووووووو! حارس كايزر تشيفز ينقذ انفرادا تاما كاد يضاعف النتيجة للمضيف، بوكو تصرف بفردية وسدد بدلا من التمرير لزميله

ق25: خروج ياسين ونزول موريسون في تبديل اضطراري لسيمبا

ق24: جووووول! سيمبا يسجل الهدف الأول، هجمة مرتدة منظمة، مُررت الكرة جهة اليمين قبل أن يستلم جون بوكو الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد في الشباك

ق23: كايزر تشيفز يكتسب مزيدا من الثقة بالنفس ويضغط سيمبا

ق21: ضربة رأسية تمر خارج الملعب لكايزر تشيفز الذي يحاول مباغتة مضيفه لإنهاء حظوظه تماما في قلب النتيجة

ق15: التعادل السلبي لا يزال مستمرا، محاولات غير مجدية لسيمبا

ق7: محاولات مستمرة لسيمبا أمام تراجع دفاعي للضيوف، لكن لا خطورة حتى الآن على مرمى كايزر تشيفز

ق2: بداية ضاغطة لأصحاب الأرض

كايزر تشيفز يطلق ركلة بداية المباراة

حضور جماهيري كبير في ملعب المباراة، سيمبا يرتدي اللون الأحمر الكامل بينما الأزرق الكامل يزين رداء الضيوف

تقنية الفيديو ليست موجودة في مباريات ربع نهائي البطولة.

اللقاء ينطلق في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وتنقله قناة beIN 3.