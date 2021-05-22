تشكيل صنداونز – عودة زواني.. وسيرينو يقود الهجوم ضد الأهلي

عاد ثيمبا زواني لتشكيل ماميلودي صنداونز الأساسي ضد الأهلي بعدما غاب عن لقاء الذهاب للإصابة فيما يقود جاستون سيرينو الهجوم.

ويستضيف صنداونز منافسه الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما هُزم منه ذهابا في مصر بهدفين دون رد.

وجاء تشكيل صنداونز كالتالي:

في حراسة المرمى: دينيس أونيانجو

في الدفاع: ريكاردو ناسكيمينتو- ريفالدو كوتيزي- موسى ليبوسا

في الوسط: ثابيلو مورينا- سيفيسيهلي مخيزي- أوبري موديبا- أنديلي جالي

في الهجوم: جاستون سيرينو- بيتر شالوليلي- - ثيمبا زواني

ويلتقي الفائز من المباراة بالمنتصر من مواجهة شباب بلوزداد والترجي في لقاء نصف النهائي.