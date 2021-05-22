تشكيل الأهلي – 3 لاعبين في قلب الدفاع.. صلاح محسن ومحمد شريف يقودان الهجوم

السبت، 22 مايو 2021 - 14:18

كتب : أحمد الخولي

صلاح محسن - الأهلي - صنداونز

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه المستدعى للقاء ماميلودي صنداونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز اليوم السبت بعدما فاز عليه قبل أسبوع بهدفين دون رد.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

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في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- بدر بانون

في الوسط: أيمن أشرف- أليو ديانج - عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة" محمد هاني

في الهجوم: محمد شريف- صلاح محسن

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من علي لطفي وأحمد رمضان "بيكهام" ومحمود وحيد وأكرم توفيق وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" ووليد سليمان وجونيور أجايي.

ويلتقي الفائز من المباراة بالمنتصر من مواجهة شباب بلوزداد والترجي في لقاء نصف النهائي.

الأهلي صنداونز في إفريقيا
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