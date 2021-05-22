كلوب: مانشستر سيتي لم يكن ليفوز بالدوري لو فقد مدافعيه مثلنا

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن مانشستر سيتي لم يكن ليفوز بلقب الدوري الإنجليزي لو تعرض لفقدان ثلاثة من مدافعيه دفعة واحدة للإصابات مثلما حدث في فريقه.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي عُقد أمس الجمعة: "بقدر ما هم جيدون، لا أعتقد أنهم سيفوزوا بالدوري لو غاب عنهم ثلاثة من لاعبي قلب الدفاع".

وأكمل "والأمر ذاته ينطبق على مانشستر يونايتد، لكن الشيء الهام في الموسم أنه لا يمكنك عزل الأجزاء السلبية عن نظيرتها الإيجابية والقول إننا كنا قريبين من الفوز".

وكان كلوب تعرض لفقدان فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب خلال الموسم ما اضطره أحيانا للاستعانة بفابينيو أو جيمس ميلنر من خط الوسط للعب في الدفاع.

وواصل المدرب الألماني حديثه "قلت عندما فقدنا لاعبي الدفاع أن قدمنا تم كسرها، ولكننا كنا نستطيع الفوز بالمباريات رغما عن ذلك".

وأضاف "لم يكن الفوز يحدث في أفضل طريقة ممكنة ولكننا كنا نفوز ونسجل الأهداف".

وتابع "ثم تعين علينا خلال تلك الفترة الاستعانة بلاعبي الوسط في الدفاع وهذا كسر عمودنا الفقري، واختفى إعدادنا بالكامل، كما أن اللاعبين الشباب على أتم الاستعداد لللعب، واضطررنا للاستعانة بلاعبي الوسط".

وأردف "فقدنا إيقاعنا فجأة، ففريق كرة القدم مثل الأوركسترا حيث يعمل مجموعة من الناس سويا وإن فقدت شخصا ربما بإمكانك الواصلة ولكن مع فقدان شخصين يصبح الأمر صعبا".

وشدد "قلتها من قبل مع ذلك الكم من الإصابات لم يكن هذا العام يمكن أن نصبح فيه الأبطال، لم يكن هناك فرصة ولا لأي شخص آخر".

وأتم كلوب حديثه "لقد قاتلنا وتقبلنا الصعوبات وخرجنا بأفضل شيء منها، وإن فزنا يوم الأحد فسوف نتأهل لدوري أبطال اوروبا وبهذا نكون خرجنا بأفضل شيء ممكن مما حدث، هذا كل شيء".