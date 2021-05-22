أبو ريدة عن إقامة المونديال كل عامين: العالم يتغير سريعا.. وسيعود بالنفع على المنتخبات الصغيرة

السبت، 22 مايو 2021 - 12:01

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة - الأمير عبد بن تركي الفيصل

أشاد هاني أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذيين للاتحاد الإفريقي والدولي لكرة القدم بالمقترح السعودي بشأن إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة.

وقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم لإقامة كأس العالم كل عامين. اقتراح قوبل بدعم دولي كبير، إذ صوت 166 اتحادا لصالحه، مقابل رفض 22 صوتا خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ71 لـFIFA اليوم الجمعة. (طالع التفاصيل)

وتحدث أبو ريدة عبر قناة "الرياضية" السعودية قائلا: "العالم يتغير سريعا، من كان يقول إن التغييرات التي حصلت داخل الملعب نفسه ستسير بتلك السرعة ويقبل الجميع تواجد التكنولوجيا؟".

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وأكمل "كل ذلك يجعلنا نفكر في الأمر، هناك بالتأكيد جزء اقتصاد كبير جدا وندرس هل له انعكاس على المستوى الفني".

وأردف "كثرة الإيرادات ستعود بالنفع على الدول والمنتخبات الصغيرة، وكل شيء قيد الدراسة".

وأتم أبو ريدة حديثه "الأجيال الجديدة تفكر بشكل مختلف وأعتقد أنه سيكون هناك رد مختلف على ذلك المقترح عن كوننا أشخاص قديمة في تلك المسألة".

كأس العالم أبو ريدة
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