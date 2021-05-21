سكاي: فيفا يدرس فكرة إقامة كأس العالم كل عامين

الجمعة، 21 مايو 2021 - 19:06

كتب : FilGoal

كأس العالم

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فكرة إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلا من كل 4 أعوام.

وتقدّم الاتحاد السعودي بالاقتراح لدراسة تأثير تحول إقامة البطولة كل عامين وفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، وهو ما وصفه جياني إنفانتينو رئيس فيفا بأنه "اقتراح بليغ ومفصل" حيث صوت 166 اتحادا لصالحه.

وسيجري فيفا دراسة جدوى بشأن إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بعد دعم الاقتراح في مؤتمره السنوي، اليوم الجمعة.

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وقال ياسر المشعل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "نعتقد أن مستقبل كرة القدم يمر بمنعطف حاسم. المشاكل العديدة التي واجهتها كرة القدم قد تفاقمت الآن بسبب الوباء المستمر".

وأضاف "حان الوقت لمراجعة كيفية تنظيم اللعبة العالمية والنظر في ما هو الأفضل لمستقبل رياضتنا".

وأتم "يجب أن يشمل ذلك ما إذا كانت دورة الأربع سنوات الحالية لا تزال هي الأساس الأمثل لكيفية إدارة كرة القدم من منظور تنافسي ومنظور تجاري".

ومن المقرر أن تستضيف قطر بطولة كأس العالم في نوفمبر 2022.

كما تحدد استضافة الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا منافسات كأس العالم 2026.

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