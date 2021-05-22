أرتيتا: كثيرون يريدون إيذاء أرسنال.. بعضهم كان داخل النادي

قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إن أشخاصا كانوا داخل النادي أرادوا إيذاء الفريق، وهو ما يعتبره عقبة استطاع تجاوزها في موسم صعب للمدفعجية.

ويستعد رجال أرتيتا لمواجهة ضيفهم برايتون يوم الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لقاء لابد من الفوز به أملا أن يتأهل الفريق لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وصرح الإسباني للصحفيين "أهم شيء في الموسم هو الحفاظ على الفريق، الطاقم، والعاملون، جميعهم وحدة واحدة. في هذه الظروف حين تفتقد للفوز، وهناك أشخاص، بعضهم داخل النادي وبعضهم خارجه، يحاولون إلحاق الضرر".

وأضاف "لتحافظ على وحدة الفريق ولتتصدى لهذه المحاولات وتكون قويا جدا، أرى ذلك إنجازا نوعا ما. عادة حين يحدث ذلك، تتضرر ويسقط كل شيء، وهو ما لم يحدث".

وسئل أرتيتا، هل الأشخاص الذين أشار إليهم ما زالوا في النادي؟ ليرد "لا".

ولخص أرتيتا موسمه في كلمات معدودة بالقول:"تحد غير عادي، يجعلك متحمسا جدا".

وأردف "فخور جدا بالعمل مع هؤلاء الأشخاص الذين بجواري. النادي أكبر وأفضل مما اعتقدت وأنا مستعد لفعل أي شيء لتحقيق النجاح، ولأجعل الناس تشعر بالانتماء والفخر إزاء ما نحاول فعله. لن أتوقف حتى أحقق ذلك".

ويحتل أرسنال المركز التاسع في ترتيب الدوري مبتعدا بنقطة عن توتنام وإيفرتون السابع والثامن على الترتيب.

ويأمل أرسنال إسقاط برايتون وألا يفوز توتنام وإيفرتون على ليستر سيتي ومانشستر سيتي على الترتيب ليقتنص التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي.