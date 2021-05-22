تشكيل الأهلي المتوقع.. طاهر أساسي ومفاضلة في مركز وحيد

سيواصل طاهر محمد المشاركة بصفة أساسية حين يحل الأهلي ضيفا اليوم السبت على ماميلودي صنداونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بينما يفاضل بيتسو موسيماني مدرب الفريق بين صلاح محسن وأكرم توفيق للمشاركة في وسط الملعب، بدلا من حسين الشحات.

يفكر الجنوب إفريقي في الدفع بأكرم توفيق لزيادة الكثافة العددية في وسط الملعب، أو أن يلعب صلاح محسن ليستغل سرعته ومستواه الطيب في الآونة الأخيرة أمام صنداونز المطالب بالهجوم بعد خسارته لقاء الذهاب بنتيجة 2-صفر.

والتشكيل المتوقع للأهلي هو:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة - بدر بانون - محمد هاني

وسط الملعب: طاهر محمد - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - عمرو السولية - صلاح محسن (أو أكرم توفيق)

الهجوم: محمد شريف

وينطلق اللقاء في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وتنقله قناة beIN 4.

وإذا واصل الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه سيواجه الترجي التونسي أو شباب بلوزداد الجزائري في نصف النهائي.

وتستضيف الدار البيضاء نهائي البطولة في 17 يوليو المقبل.