تشكيل الأهلي المتوقع.. طاهر أساسي ومفاضلة في مركز وحيد

السبت، 22 مايو 2021 - 10:41

كتب : حسام نور الدين

طاهر محمد طاهر - الأهلي - صنداونز

سيواصل طاهر محمد المشاركة بصفة أساسية حين يحل الأهلي ضيفا اليوم السبت على ماميلودي صنداونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بينما يفاضل بيتسو موسيماني مدرب الفريق بين صلاح محسن وأكرم توفيق للمشاركة في وسط الملعب، بدلا من حسين الشحات.

يفكر الجنوب إفريقي في الدفع بأكرم توفيق لزيادة الكثافة العددية في وسط الملعب، أو أن يلعب صلاح محسن ليستغل سرعته ومستواه الطيب في الآونة الأخيرة أمام صنداونز المطالب بالهجوم بعد خسارته لقاء الذهاب بنتيجة 2-صفر.

أخبار متعلقة
مجاهد: اتهامي أني ضد الزمالك؟ كلام مرسل ليس له أي أساس من الصحة عبد الحفيظ: مركزون جدا أمام صنداونز.. وحمدي فتحي جاهز مواعيد مباريات اليوم 22 مايو 2021.. الأهلي يتحدى صنداونز ويوم المصير في إسبانيا طولان غاضبا: نستحق ركلة جزاء.. أنا متوصي عليا

والتشكيل المتوقع للأهلي هو:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة - بدر بانون - محمد هاني

وسط الملعب: طاهر محمد - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - عمرو السولية - صلاح محسن (أو أكرم توفيق)

الهجوم: محمد شريف

وينطلق اللقاء في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وتنقله قناة beIN 4.

وإذا واصل الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه سيواجه الترجي التونسي أو شباب بلوزداد الجزائري في نصف النهائي.

وتستضيف الدار البيضاء نهائي البطولة في 17 يوليو المقبل.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
وزير الرياضة: إسناد رئاسة الزمالك لـ حسن لبيب.. والأخير: الدعوة لإجراء انتخابات 1 سبتمبر 6 دقيقة | الدوري المصري
إيقاف حسام حسن 4 مباريات.. وإحالة مذكرة الأهلي إلى إدارة المسابقات 26 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - الخامس هذا الموسم.. سامح إسماعيل مديرا فنيا لـ النجوم ساعة | مصر
محمود صابر: نضع لمواجهة إنيمبا ألف اعتبار.. ولا يمكننا التهاون ساعة | الكونفدرالية
أروابارينا: لا يمكن الاعتماد على نتيجة الذهاب أمام إنيمبا.. وهذا حل اللعب على النجيل الصناعي ساعة | الكونفدرالية
مباشر في إفريقيا – صنداونز (1) - (1) الأهلي.. طاهر يشارك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في إفريقيا - سيمبا (2) (0) كايزر تشيفز.. جوووول الثاني ساعة | دوري أبطال إفريقيا
سيف جعفر لـ في الجول: كيف أُوقف في 11 إبريل وأبدأ العقوبة يوم 26 مايو؟ ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 3 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 4 3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام بيرنلي
قد ينال إعجابك