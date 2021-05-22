عبد الحفيظ: مركزون جدا أمام صنداونز.. وحمدي فتحي جاهز

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن فريقه يعيش حالة من التركيز الشديد قبل مواجهة مضيفه ماميلودي صنداونز اليوم السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وصرح عبد الحفيظ لموقع الأهلي "ندخل المباراة بكل جدية وعزيمة، تركيز لاعبي الأهلي منصب بشكل كامل في مباراة صنداونز، ولا مجال للحديث عن مباراة نهضة بركان (في السوبر الإفريقي)، لأن المنطق يؤكد أن تفكر في الخطوة رقم واحد قبل التفكير في رقم إثنين، وذلك من أجل تحقيق هدفك الأول، وهو حسم التأهل الإفريقي وقطع خطوة جديدة في مشوار دوري أبطال إفريقيا".

وواصل "الأهلي يعيش حالة من التركيز الشديد منذ وصول البعثة إلى جنوب إفريقيا، أتمنى أن يكون التوفيق حليف الفريق في مواجهة اليوم. حمدي فتحي جاهز بنسبة تصل إلى 100% بعد المشاركة في التدريبات خلال الفترة الماضية، أما علي معلول، فسيكون متواجدا مع الفريق بنسبة كبيرة عقب مباراة صنداونز".

وفي سياق آخر، كشف الأهلي إرسال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، ملفا طبيا كاملا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل مواجهة نهضة بركان في قطر في 28 مايو الجاري.

وعن حالة اللاعب كريم وليد "نيدفيد"، قال أبو عبلة لموقع الأهلي:"حالته مطمئنة بعد مشاركته في جزء من تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية. سيحصل على وقت أكبر لتجهيزه في المران الجماعي بعد العودة من قطر".

وأضاف "نيدفيد يشارك مع فريق الشباب بالنادي خلال تواجد الفريق في جنوب إفريقيا وقطر".

وعاد نيفيد للمشاركة في التدريبات بعدما أتم برنامجا علاجيا إثر تعرضه لإصابة في الركبة.

وأجرى الأهلي مسحة طبية اليوم السبت استعدادا للسفر لقطر يوم الأحد لخوض السوبر الإفريقي.

ويكفي الأهلي التعادل اليوم أمام صنداونز للعبور إلى نصف النهائي بعدما هزم الأخير ذهابا بنتيجة 2-صفر في القاهرة.

وإذا واصل الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه سيواجه الترجي التونسي أو شباب بلوزداد الجزائري في نصف النهائي.

وتستضيف الدار البيضاء نهائي البطولة في 17 يوليو المقبل.