عبد الحفيظ: مركزون جدا أمام صنداونز.. وحمدي فتحي جاهز
السبت، 22 مايو 2021 - 10:29
كتب : حسام نور الدين
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن فريقه يعيش حالة من التركيز الشديد قبل مواجهة مضيفه ماميلودي صنداونز اليوم السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
حمدي فتحي
النادي : الأهلي
وصرح عبد الحفيظ لموقع الأهلي "ندخل المباراة بكل جدية وعزيمة، تركيز لاعبي الأهلي منصب بشكل كامل في مباراة صنداونز، ولا مجال للحديث عن مباراة نهضة بركان (في السوبر الإفريقي)، لأن المنطق يؤكد أن تفكر في الخطوة رقم واحد قبل التفكير في رقم إثنين، وذلك من أجل تحقيق هدفك الأول، وهو حسم التأهل الإفريقي وقطع خطوة جديدة في مشوار دوري أبطال إفريقيا".
وواصل "الأهلي يعيش حالة من التركيز الشديد منذ وصول البعثة إلى جنوب إفريقيا، أتمنى أن يكون التوفيق حليف الفريق في مواجهة اليوم. حمدي فتحي جاهز بنسبة تصل إلى 100% بعد المشاركة في التدريبات خلال الفترة الماضية، أما علي معلول، فسيكون متواجدا مع الفريق بنسبة كبيرة عقب مباراة صنداونز".
وفي سياق آخر، كشف الأهلي إرسال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، ملفا طبيا كاملا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل مواجهة نهضة بركان في قطر في 28 مايو الجاري.
وعن حالة اللاعب كريم وليد "نيدفيد"، قال أبو عبلة لموقع الأهلي:"حالته مطمئنة بعد مشاركته في جزء من تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية. سيحصل على وقت أكبر لتجهيزه في المران الجماعي بعد العودة من قطر".
وأضاف "نيدفيد يشارك مع فريق الشباب بالنادي خلال تواجد الفريق في جنوب إفريقيا وقطر".
وعاد نيفيد للمشاركة في التدريبات بعدما أتم برنامجا علاجيا إثر تعرضه لإصابة في الركبة.
وأجرى الأهلي مسحة طبية اليوم السبت استعدادا للسفر لقطر يوم الأحد لخوض السوبر الإفريقي.
ويكفي الأهلي التعادل اليوم أمام صنداونز للعبور إلى نصف النهائي بعدما هزم الأخير ذهابا بنتيجة 2-صفر في القاهرة.
وإذا واصل الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه سيواجه الترجي التونسي أو شباب بلوزداد الجزائري في نصف النهائي.
وتستضيف الدار البيضاء نهائي البطولة في 17 يوليو المقبل.