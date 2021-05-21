6 ساعات في طريق مُظلم.. تفاصيل رحلة بيراميدز المُرهقة في نيجيريا

وصلت بعثة بيراميدز إلى فندق إقامتها في مدينة أبا النيجيرية بعد رحلة برية مُرهقة دامت 6 ساعات.

ويحل بيراميدز ضيفا على إنيمبا في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية يوم الأحد المقبل بعد الانتصار ذهابا 4-1 قبل أقل من أسبوع.

وتوجهت بعثة بيراميدز من القاهرة إلى نيجيريا على متن طائرة خاصة، لكنها اضطرت إلى الهبوط في مدينة بورت هاركورت، وليس مدينة أبا التي تقام فيها المباراة.

والسبب في ذلك أن مدينة أبا لا يتواجد فيها مطار دولي يسمح باستقبال الرحلات الجوية القادمة من خارج البلاد.

وللتنقل من بورت هاركورت إلى أبا، استقلت بعثة بيراميدز الحافلة، وخاضت رحلة شاقة مدتها 6 ساعات.

وتبلغ المسافة بين المدينتين حوالي 60 كيلومترا، لكن ازدحام الطرق وسوء أحوالها وغلق كثير من مداخل مدينة أبا، تسبب في إطالة زمن الرحلة لتصل إلى 6 ساعات كاملة.

وكانت بعثة بيراميدز مصحوبة بتأمين أمني ضخم، لكنها اضطرت إلى السير في ظلام دامس بالطريق المؤدي إلى المدينة قبل أن تصل إلى فندق الإقامة مساء أمس الخميس.

وأدت البعثة صلاة الجمعة في فندق الإقامة بمدينة أبا اليوم، كما خضع أفرادها لمسحة كورونا الرسمية استعدادا لخوض اللقاء.

وخاض بيراميدز مرانه الأول مساء اليوم الجمعة في ملعب إنيمبا الذي تقام عليه المباراة، وهو يحتوي على عشب صناعي.

وأصيب نبيل دونجا بالتواء في الكاحل، لكنه عاد لاستكمال المران بعد اطمئنان الجهاز الطبي على حالته.

ويكفي بيراميدز الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين ليصل إلى المربع الذهبي للبطولة للموسم الثاني على التوالي.