تيليمانس لاعب الموسم في ليستر سيتي.. ورائعة إيهانتشيو تحصد جائزة أفضل هدف

فاز البلجيكي يوري تيليمانس بجائزة أفضل لاعب بنادي ليستر سيتي في موسم 2020-2021.

يوري تيليميناس النادي : ليستر سيتي ليستر سيتي

كما حصد الفرنسي ويسلي فوفانا جائزة أفضل لاعب شاب، فيما حصد النيجيري كيليتشي إيهانتشيو جائزة أفضل هدف في الموسم.

تيليمانس صاحب الـ 24 عاما حصد الجائزة بعدما خاض 50 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 6.

لاعب الوسط البلحيكي سجل هدفا وزنه ذهب، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليقود الثعالب لحصد اللقب لأول مرة في تاريخهم على حساب تشيلسي.

وفاز أيضا البلجيكي بجائزة أفضل لاعب في الموسم من اختيار لاعبي الفريق.

Youri Tielemans is also our 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿𝘀’ 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 for 2020/21! 🔵 pic.twitter.com/koSkAtM0Dl — Leicester City 🏆 (@LCFC) May 21, 2021

وحصد فوفانا (20 عاما) جائزة أفضل لاعب شاب في الفريق في أول موسم له مع الثعالب عقب انضمامه من سانت إيتيان الفرنسي مقابل 35 مليون يورو.

وخاض اللاعب صاحب الأصول الإيفوارية، 41 مباراة الموسم الحالي واكتفى بصناعة هدف وحيد.

Our 𝗬𝗼𝘂𝗻𝗴 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻? 🏅 It's Wesley Fofana! 🇫🇷 pic.twitter.com/T1hcKvy94p — Leicester City 🏆 (@LCFC) May 21, 2021

وحصد النيجيري كيليتشي إيهانتشيو جائزة أفضل هدف في الموسم بفضل هدفه في شباك كريستال بالاس.

وانفجر النيجيري فنيا في النصف الثاني من الموسم بتسجيل 19 هدفا وصناعة 7 في 38 مباراة بجميع المسابقات.

Seniorman Kelechi collecting his award 🇳🇬🏆 pic.twitter.com/gn1wVZeX1W — Leicester City 🏆 (@LCFC) May 21, 2021

ويأمل ليستر سيتي في إنهاء الموسم رابعا والتأهل لدوري أبطال إفريقيا، إذ يحل خامسا برصيد 66 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول ونقطة واحدة عن تشيلسي الثالث.

ويلتقي الثعالب في الجولة الأخيرة بقيادة براندن رودجرز مع توتنام.