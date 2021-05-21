تيليمانس لاعب الموسم في ليستر سيتي.. ورائعة إيهانتشيو تحصد جائزة أفضل هدف

الجمعة، 21 مايو 2021 - 17:58

كتب : FilGoal

يوري تيليمانس

فاز البلجيكي يوري تيليمانس بجائزة أفضل لاعب بنادي ليستر سيتي في موسم 2020-2021.

يوري تيليميناس

النادي : ليستر سيتي

ليستر سيتي

كما حصد الفرنسي ويسلي فوفانا جائزة أفضل لاعب شاب، فيما حصد النيجيري كيليتشي إيهانتشيو جائزة أفضل هدف في الموسم.

تيليمانس صاحب الـ 24 عاما حصد الجائزة بعدما خاض 50 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 6.

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لاعب الوسط البلحيكي سجل هدفا وزنه ذهب، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليقود الثعالب لحصد اللقب لأول مرة في تاريخهم على حساب تشيلسي.

وفاز أيضا البلجيكي بجائزة أفضل لاعب في الموسم من اختيار لاعبي الفريق.

وحصد فوفانا (20 عاما) جائزة أفضل لاعب شاب في الفريق في أول موسم له مع الثعالب عقب انضمامه من سانت إيتيان الفرنسي مقابل 35 مليون يورو.

وخاض اللاعب صاحب الأصول الإيفوارية، 41 مباراة الموسم الحالي واكتفى بصناعة هدف وحيد.

وحصد النيجيري كيليتشي إيهانتشيو جائزة أفضل هدف في الموسم بفضل هدفه في شباك كريستال بالاس.

وانفجر النيجيري فنيا في النصف الثاني من الموسم بتسجيل 19 هدفا وصناعة 7 في 38 مباراة بجميع المسابقات.

ويأمل ليستر سيتي في إنهاء الموسم رابعا والتأهل لدوري أبطال إفريقيا، إذ يحل خامسا برصيد 66 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول ونقطة واحدة عن تشيلسي الثالث.

ويلتقي الثعالب في الجولة الأخيرة بقيادة براندن رودجرز مع توتنام.

ليستر سيتي كليتيشي إيهانتشيو يوري تيليمانس
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