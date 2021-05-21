إقالة جاريدو من تدريب كاستيون بعد اقتراب هبوطه للقسم الثالث

الجمعة، 21 مايو 2021 - 17:46

كتب : FilGoal

خوان كارلوس جاريدو - كاستيون

أعلن نادي كاستيون الإسباني عن إقالة مدربه خوان كارلوس جاريدو اليوم الجمعة.

ووجّه كاستيون الشكر للمدرب جاريدو بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام ريال سرقسطة مساء أمس الخميس.

وذكر كاستيون في بيانه أن الثلاثي خابي روبيو، وسيرجي لوبيز، وكارلوس جوميز، سيقودون التدريب المسائي للفريق اليوم.

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وأفادت صحيفة "أس" الإسبانية أن كاستيون يسابق الزمن للتعاقد مع مدرب جديد قبل صباح غد السبت.

ولم يفز كاستيون بأيٍ من مبارياته الخمس الأخيرة، كما خسر في آخر 3 جولات، ليتقهقر إلى المركز 20 بدوري الدرجة الثانية برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب مراكز البقاء قبل جولتين على النهاية.

وتولى جاريدو تدريب كاستيون في يناير الماضي، وحقق نتائج جيدة بين فبراير وأبريل، إذ لم يخسر وقتها إلا مرتين خلال 9 جولات.

لكن النتائج تدهورت مؤخرا، ليرحل جاريدو بعد أن حقق 6 انتصارات و4 تعادلات و9 هزائم في 26 مباراة إجمالا على رأس القيادة الفني للفريق المنتمي إلى إقليم فالنسيا.

جاريدو (52 عاما) ظل بعيدا عن الملاعب الإسبانية منذ قيادته ريال بيتيس لفترة قصيرة عام 2014، وحتى توليه مهمة كاستيون مطلع العام الجاري.

وسبق لـ جاريدو تدريب الأهلي المصري وقاده للقب كأس الكونفدرالية الوحيد في تاريخه، كما فاز معه بكأس السوبر المصري.

وأشرف جاريدو على تدريب عدة أندية إفريقية وآسيوية مثل الاتفاق السعودي، والرجاء المغربي، والعين الإماراتي، والنجم الساحلي التونسي، والوداد المغربي.

جاريدو كاستيون في إسبانيا
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