كرة سلة – اللجنة المنظمة تعلن موعد مباراتي الزمالك مع دوان والمجمع البترولي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة السلة للأندية، موعدي مباراتي الزمالك مع إي إس دوان، والمجمع البترولي في الجولتين الثالثة والثانية لدور المجموعات من البطولة.

وحددت اللجنة المنظمة، يوم الأحد 23 مايو في الثانية ظهرا بتوقيت مصر، موعدا لمباراة الزمالك مع إي إس دوان في الجولة الثالثة بدلا من غدا السبت.

من جهة أخرى، حددت اللجنة يوم الإثنين 24 مايو في السابعة مساء بتوقيت مصر، موعدا لمباراة الفريق مع المجمع البترولي، والمؤجلة من الجولة الثانية.

The following has been announced by the Basketball Africa League: pic.twitter.com/lDXeGVXq2c — Basketball Africa League (@theBAL) May 21, 2021

كانت اللجنة المنظمة قد أعلنت تأجيل مباراة الزمالك مع المجمع البترولي قبل ساعات من موعد انطلاقها، والذي كان مقررا له يوم الأربعاء الماضي "وفقا لبروتوكول الصحة" حسب البيان المقتضب التي أصدرته اللجنة. (طالع التفاصيل)

وكان يفترض أن يلتقي الزمالك مع إي إس دوان مساء غد السبت، قبل ترحيل الموعد إلى الأحد.

الزمالك بدأ البطولة بالفوز على فيروفيارو من موزمبيق بنتيجة 71-55، ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

ويتصدر إي إس دوان ترتيب المجموعة بالشراكة مع فيروفيارو بفوز وخسارة لكل فريق، فيما يحل الزمالك ثالثا بفوز من مباراة واحدة، والمجمع البترولي رابعا بخسارة من مباراة واحدة.

وتقام البطولة في كيجالي عاصمة رواندا برعاية NBA لأول مرة، إذ يمثل الزمالك مصر فيها بعد فوزه بلقب الدوري المصري عن موسم 2019/2020.