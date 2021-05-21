كرة سلة – اللجنة المنظمة تعلن موعد مباراتي الزمالك مع دوان والمجمع البترولي

الجمعة، 21 مايو 2021 - 17:01

كتب : أحمد العريان

الزمالك ضد فيروفيارو - كرة سلة بطولة إفريقيا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة السلة للأندية، موعدي مباراتي الزمالك مع إي إس دوان، والمجمع البترولي في الجولتين الثالثة والثانية لدور المجموعات من البطولة.

وحددت اللجنة المنظمة، يوم الأحد 23 مايو في الثانية ظهرا بتوقيت مصر، موعدا لمباراة الزمالك مع إي إس دوان في الجولة الثالثة بدلا من غدا السبت.

من جهة أخرى، حددت اللجنة يوم الإثنين 24 مايو في السابعة مساء بتوقيت مصر، موعدا لمباراة الفريق مع المجمع البترولي، والمؤجلة من الجولة الثانية.

أخبار متعلقة
الإسماعيلي يكشف لـ في الجول سبب عدم تلبية طلب الزمالك بنقل مكان مواجهتهما هشام إبراهيم: اللجنة سترحل لو تغير وضعها القانوني.. وهذا الحل لنهاية أزمات الزمالك الزمالك: تلقينا خطابا من اتحاد الكرة يسمح بمشاركة سيف جعفر و4 آخرين بسيوني: قدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك.. التعادل كان النتيجة العادلة للقاء

كانت اللجنة المنظمة قد أعلنت تأجيل مباراة الزمالك مع المجمع البترولي قبل ساعات من موعد انطلاقها، والذي كان مقررا له يوم الأربعاء الماضي "وفقا لبروتوكول الصحة" حسب البيان المقتضب التي أصدرته اللجنة. (طالع التفاصيل)

وكان يفترض أن يلتقي الزمالك مع إي إس دوان مساء غد السبت، قبل ترحيل الموعد إلى الأحد.

الزمالك بدأ البطولة بالفوز على فيروفيارو من موزمبيق بنتيجة 71-55، ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

ويتصدر إي إس دوان ترتيب المجموعة بالشراكة مع فيروفيارو بفوز وخسارة لكل فريق، فيما يحل الزمالك ثالثا بفوز من مباراة واحدة، والمجمع البترولي رابعا بخسارة من مباراة واحدة.

وتقام البطولة في كيجالي عاصمة رواندا برعاية NBA لأول مرة، إذ يمثل الزمالك مصر فيها بعد فوزه بلقب الدوري المصري عن موسم 2019/2020.

كرة سلة الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: مرسيليا مستعد لضم مصطفى محمد مقابل 20 مليون يورو 7 دقيقة | أوروبا
الجونة اسكواش - صعود 7 مصريين إلى ثمن النهائي 27 دقيقة | رياضات أخرى
سكاي: فيفا يدرس فكرة إقامة كأس العالم كل عامين 34 دقيقة | أوروبا
مؤتمر كومان: لم أتلق الاحترام الكافي من النادي والصحافة.. وانتصاراتنا هي المشكلة 41 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في الدوري – سموحة (1) (0) الإنتاج الحربي.. جووووول أطهر والأول 50 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك – جنش "دي ماريا" مهاجم.. تأهيل محمود علاء ومشاركة شيكابالا ساعة | الدوري المصري
تيليمانس لاعب الموسم في ليستر سيتي.. ورائعة إيهانتشيو تحصد جائزة أفضل هدف ساعة | الدوري الإنجليزي
إقالة جاريدو من تدريب كاستيون بعد اقتراب هبوطه للقسم الثالث ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 3 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 4 3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام بيرنلي
قد ينال إعجابك