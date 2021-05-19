كرة سلة - تأجيل مواجهة الزمالك ضد المجمع البترولي وفقا لبروتوكول الصحة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا لأندية السلة تحت رعاية NBA عن تأجيل مواجهة الزمالك ضد المجمع البترولي الجزائري وفقا لبروتوكول الصحة.

وكشفت اللجنة المنظمة في بيان مقتضب أن المباراة تم الاستقرار على تأجيلها لموعد يتم تحديده لاحقا بسبب بروتوكول الصحة والسلامة العامة.

ولم تكشف اللجنة المنظمة عن أسباب تأجيل المباراة أو موعد تحديد المواجهة المقبلة.

وكان الزمالك قد افتتح مشواره أول أمس الإثنين بالفوز على فريق فيروفيارو الموزمبيقي.

ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة بجوار أندية المجمع البترولي الجزائري وداون السنغالي وفيروفيارو الموزمبيقي.

ويلعب الآن فريق داون السنغالي أمام فيروفيارو الموزمبيقي ضمن مباريات الجولة الثانية.

وتقام بطولة إفريقيا للأندية في رواندا حتى نهاية الشهر الجاري ولأول مرة تحت رعاية NBA.

وتأهل 12 ناديا إلى تلك النسخة وتم تقسيمهم على ثلاث مجموعات.

ويتأهل أول وثاني المجموعات الثلاثة إلى ربع النهائي بجانب أفضل فريقين في المركز الثالث.