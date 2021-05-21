مؤتمر توخيل: ضمان التأهل لدوري الأبطال يخفف الضغط نوعا ما قبل النهائي

الجمعة، 21 مايو 2021 - 17:00

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب تشيلسي

يأمل توماس توخيل مدرب تشيلسي أن يكون فريقه ضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا يوم الأحد بعد مواجهته لمضيفه أستون فيلا في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيضمن تشيلسي التأهل للبطولة القارية إذا هزم رفاق أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، قبل 6 أيام فقط من خوضه لنهائي الأبطال ضد مواطنه الإنجليزي مانشستر سيتي.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي:"هدفنا الرئيس كان التأهل لدوري الأبطال، كثرة المباريات بين البطولات المختلفة جعل الأمر أصعب. كان صعبا الوصول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، العودة للمربع الذهبي في الدوري، وخوض نصف نهائي دوري الأبطال".

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وواصل "لا يزال مصيرنا بأيدينا، نعرف مدى صعوبة مواجهة أستون فيلا لكننا عازمون على الفوز. ضمان التأهل للأبطال يقلل الضغط بالتأكيد قبل المباراة النهائية، لكننا لن نفكر في ذلك حين نلعب النهائي".

وأوضح توخيل "أندريا كريستنسن موجود أمام أستون فيلا، تدرب بشكل كامل اليوم وأمس. كاي هافيرتز خضع لاختبار اليوم وسيخضع لآخر يوم السبت. نجولو كانتي قريب جدا من الجاهزية، نأمل مشاركته في مران السبت، وإلا سيعود يوم الإثنين".

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بنقطة عن ليفربول وليستر سيتي الرابع والخامس على الترتيب.

تتنافس الأندية الثلاثة على مقعدين مؤهلين لدوري الأبطال.

وبعد لقاء فيلا، سيصب رجال توخيل تركيزهم على النهائي المرتقب ضد مانشستر سيتي.

تشيلسي توخيل الدوري الإنجليزي
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