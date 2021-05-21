مؤتمر سولشاير: من الصعب لحاق ماجواير بنهائي الدوري الأوروبي.. ونحتاج لصفقتين أو ثلاثة

الجمعة، 21 مايو 2021 - 16:35

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إن لحاق هاري ماجويرا قائد الفريق بنهائي الدوري الأوروبي ضد فياريال سيكون صعبا بسبب الإصابة.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "ماجواير بدأ يسير بدون عكازين لكنه بعيد جدا عن الركض كي أكون أمينا، لا أعتقد أننا سنراه في النهائي".

قبل أن يستدرك "سأعطيه حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل في المران الأخير قبل المباراة لنرى إن كان يستطيع المشاركة، هو يتحسن لكننا سنعطيه الوقت ليشفى تماما".

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وأكمل "ماجواير قائد وقبل عودة الجمور كنا نجده في المدرجات ينظم الفريق ويصرخ، سيأتي معنا لبولندا ويتواجد في غرفة خلع الملابس ليتأكد من جاهزية الجميع للنهائي".

وعن ملخص الموسم قال: "نحن لسنا قريبين من المكان الذي نريده لكن لدينا طموح للتحسن وهناك تحسن حدث، كنا في المركز الثالث الموسم الماضي والثاني حاليا وحصلنا على نقاط أكثر".

وأكمل "لعبنا جيدا خارج ملعبنا وكانت لدينا بداية صعبة للموسم وخسرنا ثلاث مباريات من أول ستة والعديد منهم في ملعبنا وهذا وضع الكثير من الضغط علينا ولكن كل اللاعبين كانوا جيدين جدا".

أما عن خطة الانتقالات قال: "بالطبع سنحاول الدعم ونتطلع بضم لاعبين أو ثلاثة لننافس على مركز أعلى في جدول الترتيب فنحن مازلنا بعيدين عن المنافسة".

وأتم المدرب النرويجي حديثه "لدينا العديد من اللاعبين معارين وبعضهم سيعود والبعض الآخر سيخرج من الفريق معارا لكنني لا أرى الكثيرين يغادروننا".

مانشستر يونايتد سولشاير ماجواير
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