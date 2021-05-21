مؤتمر موسيماني: لا نبحث عن أعذار ضد صنداونز.. واخترت الأهلي عن جنوب إفريقيا بسبب النسر

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إن فريقه لن يبحث عن أي أعذار أمام ماميلودي صنداونز وإنه سيفعل كل شيء لحسم تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي غدا السبت ضيفا على صنداونز لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز ذهابا بهدفين مقابل لا شيء.

وقال موسيماني في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "لدينا إصرار وعزيمة للتأهل من هنا في بريتوريا، لدينا أفضلية بسيطة بعد نتيجة الذهاب".

وشدد "أعلم إمكانيات صنداونز ولا يوجد أي أعذار ويجب أن نكون جاهزين، سبق لنا مواجهتهم من قبل وحالة الطقس جيدة وملعب التدريب جيد ولا يوجد أي أزمات وتأقلمنا على الأجواء".

وأكمل "لن أتحدث عن مدربي الفرق الأخرى، صنداونز فريق جيد وأنا أركز مع فريقي فهناك 70 مليون شخص نود إسعادهم والجمهور يتوقع منا الكثير، لن أنظر إلى صنداونز بل أنظر للأهلي ولدي مسؤولية كبيرة وعلي أن أفكر فيها".

وأردف موسيماني "توليت مهمة الأهلي وكان هناك ثماني نجوم على قميصه وحققت معه النجم التاسعة وأحلم بالوصول للعاشرة، وهذه مسؤولية كبيرة وكل جمهور الأهلي ينتظر ذلك".

وأشاد موسيماني بمحمود الخطيب رئيس الأهلي وقال: "عندما تتواجد في مصر ستدرك قيمة الخطيب فهو أسطورة كرة القدم وحقق إنجازات وبطولات كثيرة مع الأهلي".

وواصل "هناك نظام إدارة مختلف وعلاقة مختلفة فالخطيب يفهمني جيدا لأنه ينتمي لعائلة كرة القدم ويلبي كل احتياجات الفريق ولا يتدخل أبدا في عملي وأنا أعلم مسؤولياتي، نتحدث معا عن الفريق في كل الأوقات سواء في الفوز أو الهزيمة".

وأضاف "أعشق العمل تحت التحدي وكان لدي عقدا طويلا مع صندوانز وذهبت للأهلي لخوض تحدي الفوز بإفريقيا والدوري وكأس مصر والتأهل لكأس العالم للأندية والفوز بميدالية، لذلك اخترت تدريب الأهلي".

وأكمل "الجميع يقولون لماذا اخترت المخاطرة إذ أنه كان لدي فرصة للعودة وتدريب منتخب جنوب إفريقيا بعقد طويل لكنني اخترت الأهلي لأنه يمتلك شخصية النسور التي تعرف كيف تنقض في الوقت المناسب".

وتابع "لقد حققت ألقابا كثيرة في جنوب إفريقيا لكن الوضع في الأهلي مختلف وعدد النجوم على قميصه مختلف وهناك عقليات مختلفة وجماهير مختلفة تبحث دائما عن الفوز والتتويج بالبطولات".

وأتم موسيماني حديثه قائلا: "نعرف قوة صنداونز جيدا لكننا أتينا إلى هنا لتحقيق نتيجة إيجابية وحسم التأهل والدفاع عن لقبنا وتحقيق حلم النجمة العاشرة".