لقيادة توتنام؟ نونو سانتو يرحل عن ولفرهامبتون نهاية الموسم

الجمعة، 21 مايو 2021 - 15:29

كتب : FilGoal

نونو سبرينتو سانتو

أعلن ولفرهامبتون اليوم الجمعة رحيل مدربه البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وبذلك سيقود سانتو (47 عاما) فريق الذئاب لآخر مرة أمام ضيفه مانشستر يونايتد يوم الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لتنتهي رحلة استمرت 4 سنوات خاض خلالها سانتو، المدرب الأسبق لبورتو وفالنسيا وريو أفي، 198 مباراة مع ولفرهامبتون فاز في 96 منها وخسر 56.

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وعمل سانتو مدربا لحراس المرمى في جهاز فني يقوده جوزوالدو فيريرا، مدرب الزمالك الأسبق، في مالاجا وباناثينايكوس.

وقالت تقارير إن سانتو، الحارس الأسبق لديبورتيفو لا كورونا وبورتو، مرشح لقيادة توتنام الذي استغنى في وقت سابق عن المدرب جوزيه مورينيو.

ويقود ريان ميسون فريق توتنام بصفة مؤقتة حتى نهاية الموسم الجاري.

ولفرهامبتون نونو سانتو
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