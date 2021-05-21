مؤتمر الشناوي: نريد تكرار التأهل لنصف نهائي إفريقيا أمام صنداونز.. وهذه مميزات موسيماني

الجمعة، 21 مايو 2021 - 15:25

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

محمد الشناوي

قال محمد الشناوي قائد الأهلي وحارس مرماه إن فريقه يعمل بقوة كي يضمن التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل ويكرر ما قام به الموسم الماضي ضد ماميلودي صنداونز.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويحل الأهلي غدا السبت ضيفا على صنداونز لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز ذهابا بهدفين مقابل لا شيء.

وتحدث الشناوي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "سعيد بالتواجد في جنوب إفريقيا وأتمنى أن ننجح في حسم تأهلنا لنصف النهائي مثلما فعلنا الموسم الماضي".

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وواصل "اللاعبون الكبار لديهم مسؤولية كبيرة في تلك المواجهات وهذه ليست أول مرة نواجه فيها صنداونز ولعبنا ضدهم مرات عديدة".

وأكمل "نحن هنا في جنوب إفريقيا منذ أربعة أيام ونستعد بشكل جيد للقاء".

وعن علاقة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي باللاعبين قال: "قبل أن يتولى مسوؤلية الأهلي كنا نعرف صنداونز جيدا بسببه، ونحن سعداء بالعمل معه كثيرا".

وأردف "موسيماني شخصية متفهمة ويجيد التعامل مع كل اللاعبين ويتناقش معنا كثيرا وهناك علاقة احترام متبادلة بيننا جميعا".

وعاد الشناوي للحديث عن المباراة وقال: "هناك اختلاف كبير في مواجهاتنا ضد صنداونز نتيجة التغيرات الكثيرة التي تحدث في صفوفهم ونحن على أتم الاستعداد للقاء من أجل التأهل لنصف النهائي والفوز باللقب العاشر في تاريخ الاهلي".

محمد الشناوي الأهلي صنداونز في إفريقيا
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