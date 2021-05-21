في الجول يكشف تفاصيل برنامجي الأهلي ونهضة بركان في قطر قبل السوبر الإفريقي

يواجه الأهلي منافسه نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبلة من أجل كأس السوبر الإفريقي في قطر.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل برنامج الأهلي ومنافسه المغربي بداية من موعد الوصول إلى قطر مرورا بفندق الإقامة ثم مواعيد المران.

وسيصل الأهلي إلى قطر في تمام الـ12 ونصف من صباح يوم الإثنين بتوقيت القاهرة المقبل بعد مواجهته لماميلودي صنداونز في جنوب إفريقيا في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وستقيم بعثة الأهلي في فندق "الدبليو".

أما نادي نهضة بركان المغربي فسيصل في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة من مساء يوم الإثنين المقبل.

وستقيم بعثة الفريق المغربي في فندق "الشعلة".

وبداية من يوم الـ25 من شهر مايو الجاري سيتواجد الفريقان وكافة المشاركين في المباراة بفندق "الشعلة".

مواعيد مران الأهلي

سيبدأ الأهلي تدريباته يوم الإثنين المقبل في تمام السادسة مساء في ملعب جامعة قطر رقم 3.

ويتدرب كذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في الموعد والملعب ذاته.

مواعيد مران نهضة بركان

سيبدأ نهضة بركان مرانه يوم الثلاثاء في تمام السادسة والنصف مساء في ملعب جامعة قطر رقم 2.

وسيتدرب يوم الأربعاء في الوقت والملعب ذاته.

موعد المران الرئيسي

مازال موعد المران الرئيسي لكل فريق على ملعب المباراة في استاد جاسم بن حامد معقل نادي السد مجهولا.

ومن المقرر أن يتم تحديده لاحقا، ليخوض كل فريق مرانه يوم الخميس المقبل قبل 24 ساعة من اللقاء الهام.