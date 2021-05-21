بواليا: مواجهة صنداونز لن تكون سهلة.. وحياة لاعب الأهلي تشبه الكتاب المليء بالحكايات

الجمعة، 21 مايو 2021 - 11:09

كتب : حسام نور الدين

والتر بواليا - الأهلي - فيتا كلوب - دوري أبطال إفريقيا

قال والتر بواليا مهاجم الأهلي إن فريقه سيبذل قصارى جهده أمام ماميلودي صنداونز لحسم التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

والتر بواليا

النادي : الأهلي

الأهلي

ويحل الأهلي غدا السبت ضيفا على صنداونز لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز عليه ذهابا بهدفين دون رد.

وأضاف بواليا "نريد الاقتراب خطوة أخرى نحو الحلم المشترك بين اللاعبين والجماهير بالتتويج باللقب العاشر في تاريخنا".

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وواصل "نعلم أن صنداونز سيفعل أي شيء كرويا لتعويض خسارته والتأهل، لكن إن تحلينا بالروح والإصرار سيكون التأهل من نصيبنا".

وأردف "نظريا الأهلي أقرب للتأهل لكن المباراة لن تكون سهلة على الطرفين خاصة أن كل منا يريد التأهل لنصف النهائي".

وعن لقاء نهضة بركان في السوبر الإفريقي الجمعة المقبل قال: "هذا الحديث سابق لأوانه لأننا لا نركز سوى على لقاء صنداونز فقط".

وأكمل بواليا "حياة لاعب كرة القدم خاصة في الأهلي تشبه الكتاب المليء بالحكايات لأنه يواجه تحديا جديدا كل يوم وفي بطولة مختلفة ونبحث دائما على اعتلاء منصات التتويج".

وأتم "جمهور الأهلي يستحق الشكر على دعمه الكبير لنا في الأوقات الصعبة ولذلك سنفعل كل شيء كي لا نخذلهم ونسعدهم".

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