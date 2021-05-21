تعرف على برنامج الأهلي للقاء نهضة بركان قبل السفر إلى قطر

الجمعة، 21 مايو 2021 - 10:57

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي في جنوب إفريقيا قبل لقاء صنداونز

يواجه الأهلي منافسه ماميلودي صنداونز غدا السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وبعدها يبدأ التركيز على مهمة جديدة ألا وهي مواجهة نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي.

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان في الـ28 من شهر مايو الجاري في قطر.

فما هو برنامج الأهلي لتلك المباراة الهامة؟

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أعلن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي أن البعثة ستجري مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا غدا السبت عقب مواجهة صنداونز استعدادا للقاء نهضة بركان.

وتقرر أن تغادر بعثة الأهلي مدينة بريتوريا الجنوب إفريقية يوم الأحد المقبل في لبدء رحلة السفر إلى قطر.

وسوف تتوقف الرحلة في أسوان ترانزين للتزود بالوقود ومن ثم المغادرة إلى قطر لبدء الاستعداد للقاء نهضة بركان.

يذكر أن الأهلي فاز على صندوانز بهدفين دون رد في ذهاب ربع النهائي ويحتاج للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف لضمان التأهل لنصف النهائي.

الأهلي السوبر الإفريقي نهضة بركان
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