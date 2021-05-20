رومانو: برشلونة حسم صفقتي أجويرو وديباي

الخميس، 20 مايو 2021 - 23:53

كتب : FilGoal

سيرخيو أجويرو

أكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات أن برشلونة حسم التعاقد مع سيرخيو أجويرو هداف مانشستر سيتي وممفيس ديباي لاعب ليون في صفقتي انتقال حر.

ممفيس ديباي

النادي : أولمبيك ليون

سيرخيو أجويرو

النادي : مانشستر سيتي

برشلونة

وغرد رومانو عبر حسابه على تويتر موضحا تفاصيل الصفقتين.

وأوضح رومانو أن أجويرو وافق على الانتقال لبرشلونة بعقد يمتد حتى عام 2023، مع راتب سنوي يقدر بأقل من 10 ملايين يورو.

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ويرغب أجويرو في إنهاء المفاوضات مع برشلونة وحسم كل الأمور بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيصبح حرا للانتقال.

ويلعب مانشستر سيتي ضد تشيلسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 مايو المقبل.

ولعب أجويرو 388 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 258 هدفا في كل المسابقات.

وفيما يخص ديباي، كشف رومانو أن برشلونة عرض على اللاعب الهولندي الانضمام للفريق حتى عام 2023 أو 2024.

وكان ديباي قد أعلن رحيله عن ليون بنهاية الموسم الحالي بعد نهاية عقده.

ولعب ديباي 177 مباراة مع ليون وسجل فيها 76 هدفا.

حسم برشلونة لصفقتي أجويرو وديباي يأتي بعد انسحاب الفريق من سباق التعاقد مع إرلينج هالاند. (طالع التفاصيل)

برشلونة ممفيس ديباي سيرخيو أجويرو
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