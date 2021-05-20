رومانو: برشلونة حسم صفقتي أجويرو وديباي

أكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات أن برشلونة حسم التعاقد مع سيرخيو أجويرو هداف مانشستر سيتي وممفيس ديباي لاعب ليون في صفقتي انتقال حر.

ممفيس ديباي النادي : أولمبيك ليون سيرخيو أجويرو النادي : مانشستر سيتي برشلونة

وغرد رومانو عبر حسابه على تويتر موضحا تفاصيل الصفقتين.

وأوضح رومانو أن أجويرو وافق على الانتقال لبرشلونة بعقد يمتد حتى عام 2023، مع راتب سنوي يقدر بأقل من 10 ملايين يورو.

ويرغب أجويرو في إنهاء المفاوضات مع برشلونة وحسم كل الأمور بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيصبح حرا للانتقال.

ويلعب مانشستر سيتي ضد تشيلسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 مايو المقبل.

ولعب أجويرو 388 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 258 هدفا في كل المسابقات.

Sergio Agüero is set to accept Barcelona contract bid until June 2023, salary lower than €10m - he hopes to complete last details and sign after the UCL final, it’s up to Barça board. 🇦🇷 #FCB Barça also confirmed to Depay they’re offering him a contract until 2023 or 2024. 🇳🇱 https://t.co/BPVr4sDEQb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2021

وفيما يخص ديباي، كشف رومانو أن برشلونة عرض على اللاعب الهولندي الانضمام للفريق حتى عام 2023 أو 2024.

وكان ديباي قد أعلن رحيله عن ليون بنهاية الموسم الحالي بعد نهاية عقده.

ولعب ديباي 177 مباراة مع ليون وسجل فيها 76 هدفا.

حسم برشلونة لصفقتي أجويرو وديباي يأتي بعد انسحاب الفريق من سباق التعاقد مع إرلينج هالاند. (طالع التفاصيل)