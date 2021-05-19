تقرير: برشلونة ينسحب من صراع هالاند

انسحب برشلونة من سباق التعاقد مع إرلينج هالاند هداف بروسيا دورتموند في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إيرلينج هالاند النادي : بوروسيا دورتموند برشلونة

وبحسب قناة "TV3" الكتالونية، فإن برشلونة قرر الانحساب من صفقة هالاند لعدم توافر المالي الكافي لتمويل التعاقد مع الهداف النرويجي.

وأشار تقرير القناة إلى أن سعر هالاند لن يقل عن 150 مليون يورو، وهو رقم لا تتحمل خزينة نادي برشلونة دفعه في الوقت الحالي.

كما ستضع إدارة برشلونة كل تركيزها على تجديد عقد نجم الفريق ليونيل ميسي الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكان مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند قد أكد في تصريحات لشبكة "سكاي" ألمانيا أن هالاند لن يرحل عن الفريق في الموسم الجديد.

وقال: "هالاند سيلعب معنا في الموسم المقبل، لقد قلت ذلك في كل مكان، نحن سنواصل بناء الفريق حوله".

وكان مينو رايولا وكيل اللاعب، وألفي هالاند، والد إرلينج، قد عقدا اجتماعات مع إداراتي ريال مدريد وبرشلونة لمعرفة رغبتهم في التعاقد مع اللاعب.

وينتهي عقد هالاند مع دورتموند عام 2024.

وانتقل هالاند لدورتموند في يناير 2020 قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي.

وسجل هالاند 39 هدفا في 39 مباراة في الموسم الحالي مع دورتموند في كل المسابقات.

وإجمالا سجل هالاند 55 هدفا في 57 مباراة مع دورتموند منذ انتقاله للفريق الألماني.

وكان هالاند قد قاد فريقه لتحقيق كأس ألمانيا للموسم الحالي على حساب لايبزج.