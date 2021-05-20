"يرتدي واقي الرأس حتى الاعتزال".. خيمينيز يحصل على الإذن الطبي للعودة للملاعب

الخميس، 20 مايو 2021 - 22:21

كتب : FilGoal

راؤول خيمينيز

حصل راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون على الإذن الطبي للعودة للملاعب في الموسم الجديد، بعد إصابته بكسر في الجمجمة في مباراة أرسنال في شهر نوفمبر الماضي.

وكان خيمينيز قد تعرض لكسر في الجمجمة بعد تدخل قوي مع ديفيد لويز، لتتوقف المباراة لمدة 10 دقائق لإسعافه في أرض الملعب قبل نقله للمستشفى.

وسيتعين على خيمينيز ارتداء واقي الرأس الطبي حتى اعتزاله كرة القدم، حتى لا يتعرض لأي مضاعفات في المستقبل.

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وكان خيمينيز قد عاد للمشاركة في التدريبات في شهر مارس الماضي.

وقال مات بيري طبيب نادي ولفرهامبتون لموقع ناديه الرسمي: "سيرتدي خيمينيز واقي رأس لتغطية منطقة الإصابة خلال الفترة المتبقية من مسيرته لكن من الرائع أن نقول أنه تعافى".

وأضاف "إصابات الدماغ مثل الارتجاج تستغرق عدة أسابيع وقد تصل لشهور لكي يتم التعافي منها، وفي بعض الأحيان تترك عجزا دائما".

وتابع "لكنه لا يعاني من علامات العجز، لكن علينا الحذر".

وأتم "لقد حصل على الإذن الطبي، وهو يتمتع باللياقة البدنية والقوة أكثر من أي وقت مضى".

ولعب خيمينيز 110 مباراة مع ولفرهامبتون وسجل 48 هدفا في كل المسابقات.

وانضم خيمينيز لولفرهامبتون بشكل نهائي عام 2019، قادما من بنفيكا.

راؤول خيمينيز ولفرهامبتون
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