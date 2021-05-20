مباشر في الدوري - المصري (1)-(0) الاتحاد.. جوووول من ركلة جزاء

الخميس، 20 مايو 2021 - 21:02

كتب : FilGoal

المصري والاتحاد السكندري

يستضيف المصري فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الثالث برصيد 36 نقطة بينما الاتحاد ففي المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

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ق89 جووووول حسن علي يسجل الأول للمصري على يسار محمد صبحي من ركلة جزاء

ق85 ركلة جزاء للمصري

ق70 محاولات سكندرية من أجل التقدم

ق51 رأسية من داميون لوي ولكن يتصدى لها حارس مرمى المصري

ق49 روماريو ويليامز يسدد من خارج منطقة الجزاء لكن أعلى المرمى.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 خروج حسام عاشور للإصابة ونزول فوزي الحناوي بدلا منه

ق43 إلغاء هدف الاتحاد بسبب لمسة يد على أوكوي

ق41 اللجوء لتقنية الفيديو لشكوك لمس الكرة يد أوكوي

ق40جوووول عبد الغني محمد يسجل الأول للاتحاد السكندري، عرضية من أوكوي ويسجلها عبد الغني رأسية داخل الشباك

ق33 تسديدة جديدة من كاسينجو ولكن تتحول إلى ركلة ركنية

ق23 مروان عطية يسدد من خارج منطقة الجزاء لكن أعلى العارضة

ق19 كاسينجو يسدد كرة ضائعة جديدة للمصري

ق15 عمر كمال من جديد تسديدة من خارج منطقة الجزاء لكن بعيدة عن المرمى

ق4 إيمانويل أوكوي يسدد لكن في منتصف المرمى

ق2 عرضية رائعة من أحمد رفعت ويحولها عمر كمال رأسية لكن فرصة أولى ضائعة من المصري

انطلاق المباراة

الدوري المصري المصري الاتحاد
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