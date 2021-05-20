مدرب صنداونز يعلق على ما قاله سيرينو بشأن الانتقال إلى الأهلي

الخميس، 20 مايو 2021 - 20:42

كتب : FilGoal

محمود متولي أمام جاستون سيرينو

رفض مانكوبا مانجيثي مدرب ماميلودي صنداونز التعليق على تصريحات جاستون سيرينو لاعب الفريق وأنه سيكون بمثابة تحد كبير لو ارتدى قميص الأهلي.

جاستون سيرينو

النادي : ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

وكان الأهلي حاول التوصل لاتفاق مع صنداونز لضم سيرينو في الانتقالات الشتوية الماضية لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

ذلك قبل أن يتحدث سيرينو قبل لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ويصف الانتقال للأهلي بالتحدي الكبير.

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وقال مانجيثي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "أفضل عدم التعليق على الأمر، أعتقد أنه خارج نطاق ما كنت سأتحدث عنه اليوم".

قبل أن يستدرك "لكنك على حق –يقصد الصحفي- لا أعتقد أنه كان مناسبا له القيام بما قام به، لكن هذا شيء لا أريد التطرق إليه كثيرا في المرحلة الحالية، أريد التركيز على الفوز بالمباراة وليس على الأمور السلبية التي قد تؤثر علينا".

وأتم مانجيثي "يمكن أن أقول شيئا سلبيا عن اللاعب ويأتي يوم السبت ويجعلنا نفوز بالمباراة، ماذا سأقول بعد ذلك؟".

وكان صندوانز خسر في القاهرة بهدفين دون رد، ويحتاج للفوز بثلاثية للتأهل إلى نصف النهائي.

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