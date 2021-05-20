"كان مثالا على الشجاعة".. حارس سيلتا فيجو يعتزل كرة القدم

الخميس، 20 مايو 2021 - 20:15

كتب : FilGoal

سيرخيو ألفاريز - سيلتا فيجو

أعلن سيرخيو ألفاريز حارس مرمى سيلتا فيجو، عن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

ونظّم سيلتا فيجو حفلا وداعيا لحارسه المخضرم في ملعب أبانكا بالايدوس في حضور لاعبي الفريق وعائلة ألفاريز وأصدقائه.

وتحدث ألفاريز مصحوبًا بـ كارلوس مورينيو رئيس سيلتا فيجو الذي أكد أن سيرخيو سيواصل العمل في النادي.

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الحارس المُلقّب بـ "قك كاتويرا" لانحداره من قرية كاتويرا الصغيرة شمال إسبانيا، ينهي مسيرته مع كرة القدم في عمر 34 عاما.

وقضى ألفاريز مسيرته الكروية بأكملها في سيلتا فيجو منذ انضمامه إلى أكاديمية النادي الثالثة عشر من عمره.

وتم تصعيد ألفاريز للفريق الأول لـ سيلتا عام 2011، وخاض بقميصه 186 مباراة.

ولم يخض ألفاريز أي مباراة منذ مواجهة ميرانديس في كأس ملك إسبانيا يوم 23 يناير 2020.

وابتعد ألفاريز عن المشاركة أساسيا مع ألفاريز بسبب تألق الشاب روبين بلانكو، كما ساهم توقف النشاط الطويل وإصابته الخطيرة في الغضروف في تعطيل الجزء الأخير من مسيرته.

وصرّح ألفاريز في مؤتمر توديعه: "أنا ممتن لكل ما أعطتني إياه كرة القدم".

وواصل: "أقول للاعبين عليكم أن تقاتلوا، لو كنت لا تشارك فهذا ليس خطأ المدرب".

وتابع: "ليس هناك كلمات أشكر بها الرئيس الذي تواجد بجانبي على مدار السنوات".

من جانبه، انهال مورينيو رئيس سيلتا فيجو بالإشادة على حارسه الذي يعلّق قفازيه.

وقال مورينيو: "لو كان هناك شخص يستحق أن يُوصَف بالشجاعة، فهو سيرخيو بسبب روح التحدي التي امتلكها دوما".

واعترف: "إنه مثال للجميع، أنا شخصيا عانيت من لحظات سيئة كثيرة وهو ساعدني على تخطيها لكونه مثال على تخطي الصعاب".

سيلتا فيجو سيرخيو ألفاريز في إسبانيا
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