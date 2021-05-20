الأهلي لـ في الجول: حمدي فتحي جاهز ومعلول قد يشارك في السوبر.. أفشة سليم

الخميس، 20 مايو 2021 - 19:59

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي في جنوب إفريقيا قبل لقاء صنداونز

كشف جمال جبر مدير إدارة الإعلام بالنادي الأهلي والمرافق لبعثة الفريق في جنوب إفريقيا عن جاهزية حمدي فتحي للمشاركة وسلامة محمد مجدي أفشة.

محمد مجدي أفشة

النادي : الأهلي

علي معلول

النادي : الأهلي

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وألمح جبر إلى إمكانية مشاركة علي معلول في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 28 من شهر مايو الجاري.

وقال جبر في تصريحات لـ FilGoal.com: "حمدي فتحي جاهز من الناحية الفنية والبدنية والطبية للمشاركة في المباريات".

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وتابع "ربما يتواجد في قائمة مباراة صنداونز وفقا لرؤية الجهاز الفني".

وأوضح جبر "حمدي فتحي اكتملت جميع مراحل شفائه وتجهيزه بالكامل".

وبالحديث عن محمد أفشة تابع "اللاعب سليم وجاهز بنسبة 100% لمباراة صنداونز".

وشدد "أفشة شارك بشكل جيد وكامل في المران الرئيسي الذي أقيم عصر اليوم ولم يحدث له أي شيء".

أما عن علي معلول فأوضح "يخضع اللاعب لتأهيل بدني وفي الأغلب لن يشارك أمام صنداونز".

واختتم تصريحاته "علي معلول قد يكون متاحا لمواجهة السوبر أمام نهضة بركان".

الأهلي جمال جبر علي معلول أفشة حمدي فتحي
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