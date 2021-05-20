الأهلي: أفشة يشارك في المران وجاهز لمواجهة صنداونز.. سلبية مسحة الفريق

الخميس، 20 مايو 2021 - 19:48

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

محمد مجدي أفشة - الأهلي - صنداونز

الأهلي صنداونز أفشة
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