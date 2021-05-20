الأهلي: أفشة يشارك في المران وجاهز لمواجهة صنداونز.. سلبية مسحة الفريق الخميس، 20 مايو 2021 - 19:48 كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي محمد مجدي أفشة - الأهلي - صنداونز الأهلي صنداونز أفشة نرشح لكم أخر الأخبار مباشر في الدوري - المصري (0)-(0) الاتحاد.. انطلاق المباراة 10 دقيقة | الدوري المصري بسبب أحداث كولومبيا.. ماركا: الأرجنتين تستضيف كوبا أمريكا 2021 بالكامل 14 دقيقة | أمريكا التعادل يحسم مواجهة الجونة أمام غزل المحلة بنفس نتيجة الدور الأول 15 دقيقة | الدوري المصري مباشر – الزمالك (0) - (0) طلائع الجيش.. تهديد أول من مهند لاشين 28 دقيقة | الدوري المصري مدرب صنداونز يعلق على ما قاله سيرينو بشأن الانتقال إلى الأهلي 31 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا الانتصار الأول منذ حقبة متعب.. اتحاد جدة يفوز على أبها بمشاركة حجازي 35 دقيقة | السعودية فالبوينا يعلق على عودة بنزيمة لمنتخب فرنسا 40 دقيقة | أوروبا تشكيل الزمالك - الجزيري يقود الهجوم أمام طلائع الجيش.. وإسلام جابر أساسي 56 دقيقة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مباشر – الزمالك (0) - (0) طلائع الجيش.. تهديد أول من مهند لاشين الأهلي: أفشة يشارك في المران وجاهز لمواجهة صنداونز.. سلبية مسحة الفريق في الجول يكشف أسماء المرشحين الأبرز للجنة التنفيذية لـ الزمالك مدرب صنداونز يعلق على ما قاله سيرينو بشأن الانتقال إلى الأهلي الأهلي لـ في الجول: حمدي فتحي جاهز ومعلول قد يشارك في السوبر.. أفشة سليم الأكثر مشاهدة 1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 3 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 4 مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 المقاولون العرب 0 الإسماعيلي انتهت الدوري المصري 2 أسـوان 4 مصر للمقاصة انتهت الدوري الإنجليزي 0 بيرنلي 3 ليفربول انتهت الدوري الإنجليزي 1 كريستال بالاس 3 أرسنال انتهت الدوري الإنجليزي 1 توتنام هوتسبر 2 أستون فيلا انتهت الدوري المصري 0 الزمالك 0 طلائع الجيش مباشر 12:58 الدوري المصري 0 المصري 0 الاتحاد السكندري مباشر 8:38 الدوري المصري 0 الجونة 0 غزل المحلة انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 أبها 2 الاتحاد انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 الوحدة 1 ضمك انتهت الدوري المصري - إنبـي - وادي دجلة لم تبدأ 21:00 الدوري الإسباني - ليفانتي - قادش لم تبدأ 21:00 الدوري السويسري - لوزان - يانج بويز لم تبدأ 20:30 الدوري السويسري - لوزيرن - لوجانو لم تبدأ 20:30 الدوري السويسري - سيرفيتي - سانت جالن لم تبدأ 20:30 قد ينال إعجابك