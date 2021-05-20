ليفربول يقرر تواجد ممثل للجماهير في إدارة النادي

وافق ملاك نادي ليفربول على تواجد ممثل للجماهير في مجلس إدارة النادي الإنجليزي.

ونشر ليفربول بيانا رسميا أعلن فيه إن اتخاذ هذه الخطوة يأتي لتوفر تمثيلا حقيقا من قبل الجماهير على مستوى المجلس الرئيسي للنادي.

وتأتي هذه الخطوة من قبل إدارة النادي لوضع جماهير الفريق في قلب عملية صناعة القرار.

وستتخذ الإدارة هذه الخطوة بعد سلسلة الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها مع رابطة مشجعين ليفربول الرسمية: اتحاد أنصار ليفربول "روح شانكلي".

وستتيح هذه الخطوة التشاور بشكل أعمق مع الجماهير على أن يتم إبرام مذكرة تفاهم ملزمة قانونيا بين إدارة النادي وبين رابطة الجماهير الرسمية للفريق.

وسيتعين على ذلك، حضور رئيس الرابطة الرسمية لاجتماعات مجلس إدارة النادي.

وسيواصل النادي التواصل مع رابطة الجماهير الرسمية خلال الأسابيع المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة وإضافة الطابع الرسمي على المنصب الجديد لممثل الجماهير في الإدارة.