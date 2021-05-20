ليفربول يقرر تواجد ممثل للجماهير في إدارة النادي

الخميس، 20 مايو 2021 - 19:09

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد قبل مباراة ولفرهامبتون

وافق ملاك نادي ليفربول على تواجد ممثل للجماهير في مجلس إدارة النادي الإنجليزي.

ونشر ليفربول بيانا رسميا أعلن فيه إن اتخاذ هذه الخطوة يأتي لتوفر تمثيلا حقيقا من قبل الجماهير على مستوى المجلس الرئيسي للنادي.

وتأتي هذه الخطوة من قبل إدارة النادي لوضع جماهير الفريق في قلب عملية صناعة القرار.

أخبار متعلقة
لوفرين عن مصير صلاح: كرة القدم يمكن أن تتغير.. لقد أظهر مدى تركيزه مع ليفربول كلوب: ليفربول عاد إلى المسار الصحيح.. لم أتوقع ذلك أبدا مدافع ليفربول: هذا هو أهم أسبوع في حياتي ثلاث نقاط على طريق الأبطال.. ليفربول يتخطى بيرنلي بثلاثية شاهد – صلاح ونجوم ليفربول يقدمون قميص الفريق للموسم المقبل

وستتخذ الإدارة هذه الخطوة بعد سلسلة الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها مع رابطة مشجعين ليفربول الرسمية: اتحاد أنصار ليفربول "روح شانكلي".

وستتيح هذه الخطوة التشاور بشكل أعمق مع الجماهير على أن يتم إبرام مذكرة تفاهم ملزمة قانونيا بين إدارة النادي وبين رابطة الجماهير الرسمية للفريق.

وسيتعين على ذلك، حضور رئيس الرابطة الرسمية لاجتماعات مجلس إدارة النادي.

وسيواصل النادي التواصل مع رابطة الجماهير الرسمية خلال الأسابيع المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة وإضافة الطابع الرسمي على المنصب الجديد لممثل الجماهير في الإدارة.

ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة البرتغال – رونالدو يقود حامل اللقب.. وحضور جوتا وبرونو في يورو 2020 6 دقيقة | أوروبا
أسوان يعلن عدم بث مبارياته لحين سداد الشركة الراعية لمستحقاته 10 دقيقة | الدوري المصري
استراحة في الدوري - المصري (0)-(0) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
بسبب أحداث كولومبيا.. ماركا: الأرجنتين تستضيف كوبا أمريكا 2021 بالكامل ساعة | أمريكا
التعادل يحسم مواجهة الجونة أمام غزل المحلة بنفس نتيجة الدور الأول ساعة | الدوري المصري
استراحة – الزمالك (0) - (1) طلائع الجيش.. جووول عمرو جمال ساعة | الدوري المصري
مدرب صنداونز يعلق على ما قاله سيرينو بشأن الانتقال إلى الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الانتصار الأول منذ حقبة متعب.. اتحاد جدة يفوز على أبها بمشاركة حجازي ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 3 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 4 مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني
قد ينال إعجابك