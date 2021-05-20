لاعب صنداونز السابق: نستطيع العودة ضد الأهلي.. وبيانه عن الحكام ضغط قبل الإياب

الخميس، 20 مايو 2021 - 18:26

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - صنداونز

يؤمن روجر فيتومبا لاعب ماميلودي صنداونز السابق أن الأهلي لم يكن أفضل من فريقه حينما التقيا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بل الأخطاء الصغيرة كلفتهم الهزيمة.

وتحدث فيتومبا لموقع "سوكرلادوما" الجنوب إفريقي قائلا: "كما أخبرتكم من قبل فكلا الفريقين هما الأفضل في إفريقيا".

وواصل "يملك الفريقان فلسفة متشابهة وأعتقد أن الأهلي أراد الفوز في ذلك اليوم أكثر منا".

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وكان الأهلي فاز في الذهاب بهدفين دون رد ومن المقرر أن يلتقي الفريقان بعد غد السبت في الإياب.

وأكمل اللاعب الكاميروني حديثه "إن شاهدنا الهدف الثاني مجددا فهذا يوضح قلة التركيز التي عانينا منها، لكنني أؤمن أن صنداونز يستطيع العودة في لقاء الإياب".

وأضاف "الأهلي فريق كبير ولكنني لا أعتقد أنه كان الأفضل في تلك الليلة، أعتقد أن الأخطاء الصغيرة كلفتنا المباراة".

وعن بيان الأهلي ضد طاقم تحكيم لقاء الذهاب قال: "لا أعتقد أن الحكام كانوا متحيزين، أعرف فرق شمال إفريقيا هم يحاولون وضع الضغط على من سيدير لقاء الإياب، إنها ألعاب ذهنية".

الأهلي صنداونز في إفريقيا
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