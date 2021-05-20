من يتأهل لدوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر من إنجلترا

وضع ليفربول ساقا ونصف في دوري أبطال أوروبا بالفوز أمس الأربعاء على بيرنلي 3-0، ليصعب الأمر على ليستر سيتي منافسه على بطاقة التأهل.

وضمن مانشستر سيتي المتوج ببطولة الدوري الإنجليزي ووصيفه مانشستر يونايتد التأهل إلى دوري الأبطال، ولايزال الصراع بين تشيلسي وليفربول وليستر سيتي على البطاقتين المتبقيتين ممتدا حتى الجولة الأخيرة.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 67 نقطة ويأتي ليفربول رابعا برصيد 66 نقطة متفوقا بفارق 4 أهداف على ليستر سيتي.

ويتم الاحتكام إلى فارق الأهداف في حالة التساوي في النقاط ثم إلى عدد الأهداف المسجلة وبعدها إلى المواجهات المباشرة.

لكن هناك أسئلة تتبادر إلى أذهان متابعي البطولة، أولهم هل يشارك فريق إنجليزي خامس مع وصول مانشستر سيتي وتشيلسي الفريقين الإنجليزيين إلى النهائي؟

والإجابة هي أن ذلك سيحدث في حالة واحدة فقط، وهي فوز تشيلسي بدوري الأبطال مع عدم إنهائه الدوري ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال.

وتنص لوائح دوري الأبطال على أن الحد الأقصى للأندية المشاركة من أي بلد هو خمسة أندية.

ومع وصول مانشستر يونايتد لنهائي الدوري الأوروبي الذي يمنح لفائزه بطاقة المشاركة في دوري الأبطال، مع وصول فريقين إنجليزيين لنهائي دوري الأبطال الذي يمنح للمتوج به بطاقة مشاركة بغض النظر عن ترتيبه في الدوري المحلي، زاد اللغط حول عدد الأندية المشاركة من الدوري الإنجليزي.

لكن مع ضمان مانشستر يونايتد إنهاء الدوري في المركز الثاني والمشاركة في دوري الأبطال بغض النظر عن نتيجة نهائي الدوري الأوروبي، باتت احتمالية مشاركة فريق خامس مقتصرة على تشيلسي فقط.

فلو فشل تشيلسي ثالث الترتيب حاليا برصيد 67 نقطة في الفوز على أستون فيلا في المباراة الأخيرة مع فوز ليفربول على كريستال بالاس وليستر سيتي على توتنام، هذا سيعني إنهاء الموسم في المركز الخامس ولن يستطيع المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل إلا بالفوز بكأس البطولة على حساب مانشستر سيتي.

أما لو ضمن تشيلسي إنهاء الدوري ضمن المراكز الأربعة الأولى، سيشارك في دوري الأبطال بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية ولن يشارك فريق خامس من إنجلترا.

الدوري الأوروبي

هناك مقعدان لإنجلترا في الدوري الأوروبي، لصاحب المركز الخامس في جدول الدوري بالإضافة إلى المتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ومع تتويج ليستر سيتي صاحب المركز الخامس حاليا بكأس الاتحاد الإنجليزي، فقد ضمن المشاركة في الدوري الأوروبي أي كان مركزه في الدوري.

ويشارك معه صاحب المركز السادس الذي يحتله وست هام حاليا برصيد 62 نقطة مع منافسة من توتنام صاحب الـ59 نقطة قبل قبل مواجهة ليستر سيتي في الجولة الأخيرة.

لكن لو نجح ليستر في خطف بطاقة التأهل لدوري الأبطال في الجولة الأخيرة، سيذهب مقعدا إنجلترا في الدوري الأوروبي إلى صاحبي المركزين الخامس والسادس في الدوري.

دوري المؤتمر الأوروبي

استحدث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذه البطولة لمنح مشاركة أوروبية للأندية من الدوريات التي تعاني في التأهل للبطولتين القاريتين.

ولمنح فرص أكثر للبلاد صاحبة الترتيب المتأخر في تصنيف يويفا، تُمنح كل بلد من الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا مقعد واحد فقط.

ويشارك المتوج بالبطولة في النسخة التالية من الدوري الأوروبي.

ويذهب مقعد إنجلترا إلى بطل كأس الرابطة، والتي توج بها مانشستر سيتي هذا الموسم.

ومع تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي وضمان المشاركة في دوري الأبطال، يذهب المقعد الإنجليزي في دوري المؤتمر الأوروبي إلى صاحب المركز السابع في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل توتنام المركز السابع حاليا برصيد 59 نقطة بفارق الأهداف عن إيفرتون الذي يلعب في الجولة الأخيرة خارج ملعبه ضد مانشستر سيتي.

وينافسهما أرسنال صاحب الـ58 نقطة ويلعب في الجولة الأخيرة على ملعبه ضد برايتون.

مع ليدز صاحب المركز العاشر برصيد 56 نقطة ويستضيف وست بروميتش الهابط في الجولة الأخيرة.