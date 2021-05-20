عماد سليمان لـ في الجول: اتجاه لطلب عدم إسناد أي مباراة للفريق لـ محمود البنا

يتجه نادي الإسماعيلي لتقديم طلب لعدم إسناد أي مباراة للفريق تحكيميا لـ محمود البنا.

وأدار البنا مواجهة الإسماعيلي والمقاولون العرب والتي انتهت بفوز ذئاب الجبل بهدف دون مقابل. (طالع التفاصيل)

وصرّح عماد سليمان المشرف العام على الكرة في الإسماعيلي لـ FilGoal.com قائلا: "هناك اتجاه يستعد له النادى لطلب عدم تعيين محمود البنا لإدارة مباريات الفريق".

وأضاف "لسنا فى موقف رفض تواجده بسبب الهزيمة فهى أمر وارد فى كرة القدم وسبق وأدار لنا مواجهة الزمالك وخسرنا اللقاء ولم نطلب أى شيء".

وأكمل "السبب يعود إلى شكوى اللاعبين لى عقب المباراة من طريقة تعامل البنا معهم والتى لا تليق مطلقا طبقا لما ردده اللاعبين حيث كان هناك تعالى فى التعامل، كما أنهم رددوا بأن تلك الطريقة دائما يتعامل بها معهم خلال المباريات التى يقوم بإداراتها تحكيميا".

وأوضح "لم اعتاد تقييم الحكام وقراراتهم لأنها نافذة رغم أن طرد مروان الصحراوي يحمل أكثر من رؤية بما فيها الاكتفاء بإنذار لأن الخصم لم يكن منفردا ومع هذا ليس هذا هو المهم فى الوقت الحالى".

وواصل "الهزيمة واردة فى عالم كرة القدم وسوف نستفيد منها من أجل أن نعود إلى دائرة الانتصارات مرة أخرى".

وأتم "لاعبو الفريق يبذلون مجهودا كبيرا وقد تأثروا وبشدة من تتابع المباريات مما أصابهم بالإجهاد وهذا ما سوف نعمل على علاجه من خلال رؤيه إيهاب جلال المدير الفنى وجهازه المعاون الذى نشكرهم على الجهد المبذول مع الفريق من أول يوم تولوا فيه المسؤولية".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مصر للمقاصة في الجولة 24 من الدوري.

وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 26 نقطة.

فبعد خمسة انتصارات متتالية لـ الإسماعيلي أخرها أمام أسوان لحق المقاولون العرب بالدراويش الهزيمة التاسعة هذا الموسم.