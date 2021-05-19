الذئاب توقف صحوة الإسماعيلي.. إدوارد يقود المقاولون للفوز على الدراويش

أوقف المقاولون العرب صحوة الإسماعيلي الأخيرة وتغلب عليه بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

وسجل البديل لويس إدوارد هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 73 بعد ثواني من مشاركته ومن أول لمسة.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 26 نقطة.

وحقق المقاولون فوزه الثاني على التوالي بعد التغلب على البنك الأهلي والسابع في مسابقة الدوري.

أما الإسماعيلي فبعد خمسة انتصارات متتالية أخرها أمام أسوان لحق المقاولون العرب بالدراويش الهزيمة التاسعة هذا الموسم.

بدأت المباراة هادئة من الجانبين في النصف ساعة الأولى مع هجمات دون خطورة حقيقية على المرميين.

وفي الدقيقة 31 تعرض حسن الشامي مدافع المقاولون لإصابة قوية في الرأس بعد كرة مشتركة قبل أن يعود لاستئناف المباراة.

وفي الدقيقة 38 حاول أحمد مدبولي فك شفرة المباراة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن وصلت سهلة في يد محمد أبو السعود حارس مرمى المقاولون.

واشتعل اللقاء في أخر خمس دقائق من الشوط الأول بعد حصول مروان الصحراوي مدافع الإسماعيلي على بطاقة حمراء مباشرة بسبب الالتحام مع محمد حمدي زكي في الدقيقة 41 في انفراد على محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي.

وسدد محمد سمير الركلة الحرة المباشرة بطريقة رائعة في الدقيقة 43 لكن أنقذها محمد فوزي ببراعة وحولها لركلة ركنية.

وكاد عماد حمدي أن يتقدم للإسماعيلي في الدقيقة 49 من الشوط الأول بكرة رأسية رائعة لكن أعلى العارضة.

ومع انطلاق الشوط الثاني طالب محمد حمدي زكي بركلة جزاء في الدقيقة 49 بعد تدخل من باهر المحمدي لكن تقنية الفيديو أكدت عدم صحتها.

وحاول فخر الدين بن يوسف أن يتقدم في الدقيقة 51 بكرة رأسية لكن أعلى العارضة.

وهدأ اللقاء بعد ذلك وكرات متبادلة بين الفريقين دون خطورة على المرمى.

قبل أن يدفع عماد النحاس المدير الفني للمقاولون بلويس إدوارد وعبد الله ياسين في الدقيقة 73 لتدعيم خط الهجوم.

ونجح لويس إدوارد في استغلال عرضية عمر سافيولا من الجانب الأيسر في أول لمسة لإدوارد يحولها برأسية داخل الشباك.

تراجع فريق المقاولون بعد الهدف واعتمد على الهجمات المرتدة بينما اندفع لاعبو الإسماعيلي لإدراك التعادل.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 26 نقطة.

ويلعب المقاولون العرب مواجهته المقبلة أمام بيراميدز يوم 27 مايو بينما يلعب الإسماعيلي أمام مصر للمقاصة يوم 24 من الشهر الجاري.

وحافظ المقاولون بذلك الفوز على سجله بدون هزيمة في أخر أربع مباريات أمام الإسماعيلي إذ فاز في ثلاثة وتعادل مرة واحدة.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز المقاولون بنفس النتيجة بهدف دون رد.