مران الأهلي – معلول وسعد سمير يشاركان في التدريبات الجماعية قبل لقاء صنداونز

الخميس، 20 مايو 2021 - 16:22

كتب : حسام نور الدين

علي معلول في مران الأهلي بـ جنوب إفريقيا

شارك علي معلول وسعد سمير لاعبا الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمباراة ماميلودي صنداونز.

الأهلي يلاقي ماميلودي صنداونز مساء السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهد مران اليوم الخميس في جنوب إفريقيا، مشاركة علي معلول الظهير الأيسر التونسي، في جزء من المران الجماعي وفقا للبرنامج الذي يقوم بتنفيذه لتجهيزه للعودة بشكل كامل، للتواجد مع الفريق في المباريات الرسمية.

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واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية معلول بعد الأشعة الأخيرة التي أجراها في القاهرة، والتي أكدت وجود التئام كامل في موضع إصابته بالعضلة الخلفية.

من جهة أخرى، خاض سعد سمير مدافع الفريق في جزء من المران الجماعي أيضا.

وخضع سمير لفحص طبي اليوم للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة جاهزيته للتواجد في التدريبات، بعدما اكتفى بخوض تدريبات استشفائية بسبب الشكوى من آلام في العضلة الضامة.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، تحدث خلالها عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة وتحليل أداء فريق صن داونز خلال مباراة الذهاب وطريقة اللعب التي من الممكن أن يخوض بها المنافس مباراة العودة على ملعبه.

وأخيرا، أجرى بيتسو موسيماني مدرب الفريق، تقسيمة مطولة بطول الملعب بمشاركة حارسين في مران الفريق الجماعي اليوم الخميس بجنوب إفريقيا، استعدادا لمباراة صن داونز بطل جنوب إفريقيا.

وحرص موسيماني على تنفيذ الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة صنداونز في مران الأهلي اليوم، وتحدث مع اللاعبين لتصويب الأخطاء وتنفيذ التعليمات الفنية.

وبعيدا عن الفنيات، حرص لاعبو الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد رامي ربيعة مدافع الفريق، والذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ28.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا.

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