مران الأهلي – معلول وسعد سمير يشاركان في التدريبات الجماعية قبل لقاء صنداونز
الخميس، 20 مايو 2021 - 16:22
كتب : حسام نور الدين
شارك علي معلول وسعد سمير لاعبا الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمباراة ماميلودي صنداونز.
الأهلي يلاقي ماميلودي صنداونز مساء السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وشهد مران اليوم الخميس في جنوب إفريقيا، مشاركة علي معلول الظهير الأيسر التونسي، في جزء من المران الجماعي وفقا للبرنامج الذي يقوم بتنفيذه لتجهيزه للعودة بشكل كامل، للتواجد مع الفريق في المباريات الرسمية.
واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية معلول بعد الأشعة الأخيرة التي أجراها في القاهرة، والتي أكدت وجود التئام كامل في موضع إصابته بالعضلة الخلفية.
من جهة أخرى، خاض سعد سمير مدافع الفريق في جزء من المران الجماعي أيضا.
وخضع سمير لفحص طبي اليوم للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة جاهزيته للتواجد في التدريبات، بعدما اكتفى بخوض تدريبات استشفائية بسبب الشكوى من آلام في العضلة الضامة.
وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، تحدث خلالها عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة وتحليل أداء فريق صن داونز خلال مباراة الذهاب وطريقة اللعب التي من الممكن أن يخوض بها المنافس مباراة العودة على ملعبه.
وأخيرا، أجرى بيتسو موسيماني مدرب الفريق، تقسيمة مطولة بطول الملعب بمشاركة حارسين في مران الفريق الجماعي اليوم الخميس بجنوب إفريقيا، استعدادا لمباراة صن داونز بطل جنوب إفريقيا.
وحرص موسيماني على تنفيذ الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة صنداونز في مران الأهلي اليوم، وتحدث مع اللاعبين لتصويب الأخطاء وتنفيذ التعليمات الفنية.
وبعيدا عن الفنيات، حرص لاعبو الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد رامي ربيعة مدافع الفريق، والذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ28.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا.