سيد عبد الحفيظ: الذهاب صفحة انطوت.. وهذا ما أخبرته للاعبين
الخميس، 20 مايو 2021 - 16:20
كتب : حسام نور الدين
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تفاصيل جلسته مع اللاعبين قبل مواجهة ماميلودي صنداونز في دوري أبطال إفريقيا.
وتفوق الأهلي ذهابا بهدفين دون مقابل، ويحل ضيفا على بطل جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل في الثالثة عصرا.
وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "كرة القدم بها متغيرات كثيرة ولهذا يجب أن تنسى الأمس وتفكر فقط في اليوم".
وأضاف "مباراة الذهاب صفحة انطوت تماما بالنسبة لنا لا نشغل أنفسنا بها على الإطلاق، وتفكيرنا الآن في مباراة السبت الحاسمة لبطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال".
وشدد "الجلسة مع اللاعبين كانت جلسة معتادة، وتحدثت خلالها عن ضرورة اللعب بشخصية الأهلي التي اعتاد عليها الجميع وتقديم الصورة الجيدة التي تليق باسم وتاريخ النادي الأهلي".
وأتم "التاريخ مهم ولكن التفكير في الحاضر هو الأهم لمواصلة مشوار الفريق نحو تحقيق الأهداف التي يسعى إليها، وفي مقدمتها حسم التأهل إلى دور نصف النهائي وهي الخطوة الأهم في المرحلة الحالية".
يحتاج الأهلي للفوز أو التعادل للوصول للمربع الذهبي، أو الخسارة بفارق هدف وحيد للقاء الفائز من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.
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