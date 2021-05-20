سيد عبد الحفيظ: الذهاب صفحة انطوت.. وهذا ما أخبرته للاعبين

الخميس، 20 مايو 2021 - 16:20

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي يوم الأربعاء 19 مايو في جنوب إفريقيا

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تفاصيل جلسته مع اللاعبين قبل مواجهة ماميلودي صنداونز في دوري أبطال إفريقيا.

وتفوق الأهلي ذهابا بهدفين دون مقابل، ويحل ضيفا على بطل جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل في الثالثة عصرا.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "كرة القدم بها متغيرات كثيرة ولهذا يجب أن تنسى الأمس وتفكر فقط في اليوم".

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وأضاف "مباراة الذهاب صفحة انطوت تماما بالنسبة لنا لا نشغل أنفسنا بها على الإطلاق، وتفكيرنا الآن في مباراة السبت الحاسمة لبطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال".

وشدد "الجلسة مع اللاعبين كانت جلسة معتادة، وتحدثت خلالها عن ضرورة اللعب بشخصية الأهلي التي اعتاد عليها الجميع وتقديم الصورة الجيدة التي تليق باسم وتاريخ النادي الأهلي".

وأتم "التاريخ مهم ولكن التفكير في الحاضر هو الأهم لمواصلة مشوار الفريق نحو تحقيق الأهداف التي يسعى إليها، وفي مقدمتها حسم التأهل إلى دور نصف النهائي وهي الخطوة الأهم في المرحلة الحالية".

يحتاج الأهلي للفوز أو التعادل للوصول للمربع الذهبي، أو الخسارة بفارق هدف وحيد للقاء الفائز من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

سيد عبد الحفيظ الأهلي في إفريقيا
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