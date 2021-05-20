مدرب أستون فيلا: سنكون أقوى في الموسم المقبل

يشعر دين سميث المدير الفني لأستون فيلا بأن الفوز على توتنام بين جماهيره يعد مؤشرا لحالة الفريق في الموسم المقبل.

وعمق أستون فيلا جراح توتنام وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف في الجولة 37 وقبل الأخيرة من المسابقة في ملعب الفريق اللندني.

وقال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا سعيد بالأداء ومعدل العمل، وبالجودة أيضا".

وأضاف "لقد قدمنا ​​بعض العروض المميزة هذا الموسم مثل هذا العرض أمام توتنام، كانت مباراتنا أمام أرسنال على أرضه، وكذلك أمام ليفربول على أرضه جيدة للغاية".

وتابع "مستوى أستون فيلا تباين في النصف الثاني من الموسم، لكننا كنا نفتقد أفضل لاعب لدينا، وهو جاك جريليش".

وشدد "أعتقد أن لدينا تشكيلة يمكنها منافسة أي أحد، هذا هو موسمنا الثاني، وسنكون أقوى في الموسم المقبل أيضا، هؤلاء اللاعبون يتحسنون بشكل أفضل".

وأتم "من الصعب للغاية إيقاف خط هجوم توتنام، لكننا فعلنا ذلك وكان لدينا 20 محاولة على مرماهم، وهذا يدل على أنه كان لدينا نوايا هجومية".

افتتح ستيفن بيرجوين أهداف المباراة لصالح توتنام في الدقيقة الثامنة.

وأدرك أستون فيلا التعادل عن طريق سيرجيو ريجيلون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 20.

وأضاف أولي واتكينز الهدف الثاني للفيلانز في الدقيقة 39.

بتلك النتيجة رفع زملاء أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" رصيدهم لـ52 نقطة في المركز الـ11.