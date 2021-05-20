بيرلو: أود البقاء مع يوفنتوس.. مصيري في يد إدارة النادي

يود أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس البقاء في قيادة فريقه في الموسم المقبل، بعدما توقعت العديد من التقارير رحيله بنهاية الموسم.

وفاز يوفنتوس على أتالانتا بهدفين مقابل هدف في نهائي كأس إيطاليا. فوز ضمن اللقب الثاني لـ أندريا بيرلو كمدرب في أولى مواسمه بعد الفوز بكأس السوبر الإيطالي في وقت سابق، وفي يوم احتفاله بعيد ميلاده الـ42.

وقال بيرلو في تصريحات لشبكة راي سبورت: "أود البقاء في قيادة يوفنتوس، أنا هنا من أجل هذه الوظيفة".

وتابع حديثه عن مستقبله "ستقول إدارة يوفنتوس كلمتها، لكنني أرغب في الاستمرار".

قبل أيام قالت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إن يوفنتوس سيستغني عن بيرلو بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد خسارة الفريق للقب الدوري الذي توج به من 2012 إلى 2020 لصالح إنتر.

وأشار تقرير لاجازيتا إلى أن زين الدين زيدان وماسيمليانو أليجري الأقرب لخلافته.

وتحدث بيرلو عن النهائي ضد أتالانتا قائلا "كانت مباراة رائعة بين فريقين كبيرين قاتلا حتى الدقيقة الأخيرة. كان مباراة نهائية جديرة بالاحترام".

وأكمل في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لعبنا أمام الجمهور أخيرًا، وكان من المهم بعد كل ما حدث أن نقدم مباراة جيدة. أردنا الفوز واستعادة الكأس".

وواصل "لم نقدم أفضل مواسمنا، لكننا اجتمعنا وأكدنا أننا نريد تحقيق هذا اللقب. تغلبنا على فريقين رائعين في نصف النهائي والنهائي، قدما مباريات جيدة لكن يوفنتوس استحق ذلك".

وأتم "الآن نركز على مباراة الأحد التي ستحدد مستقبلنا، حتى لو لم يكن كل شيء في أيدينا".

سينتظر يوفنتوس خامس الدوري برصيد 75 نقطة تعثر ميلان صاحب المركز الثالث أو نابولي الرابع، وكلاهما يملك 76 نقطة، من أجل خطف أحد المركزين الثالث أو الرابع والتأهل لدوري أبطال أوروبا بشرط الفوز على بولونيا، لأن نتائج المواجهات المباشرة لا تصب في صالحه.

فوز يوفنتوس ضمن له التتويج بكأس إيطاليا للمرة الـ14 في تاريخه، وكأكثر الفرق حصدا للقب تاريخيا، فيما بقى أتالانتا بلقب واحد تاريخيا لكأس إيطاليا، حققه عام 1963.

في آخر ظهور لـ جيانلويجي بوفون بقميص يوفنتوس، كانت النهاية بـ بطولة جديدة، تضاف إلى خزانته المليئة بالألقاب.

سجل ديان كولوسوفيسكي وفيديريكو كييزا هدفا يوفنتوس، فيما سجل رسلان مالينوفسكي هدف أتالانتا الوحيد.

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